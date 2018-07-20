УЕФА дисквалифицировал президента «Ромы» Палотту на три месяца за оскорбление арбитров

УЕФА дисквалифицировал президента «Ромы» Джеймса Паллотту за оскорбления официальных лиц матча после поражения от «Ливерпуля» (2:5, 4:2) в полуфинале Лиги чемпионов.

Палотта был разозлен действиями арбитра в ответном матче с англичанами. После игры он назвал судей посмешищем.

Сегодня УЕФА принял решение отстранить Паллотту на три месяца.

Дисквалификация начинается с первой игры Лиги чемпионов-2018/19. Палотта не может находиться в технической зоне и прямо или косвенно общаться с игроками команды и/или техническим персоналом во время матча, и не имеет права заходить в раздевалку или тоннель до или во время игры.

Помимо этого, «Рома» оштрафована на 19 тысяч евро за заблокированные лестницы на стадионе, недостаточную организацию и зажженные файеры.