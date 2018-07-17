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  • Гинер: «Чтобы не угробить Головина, мы должны его отпустить. Вопрос его перехода решится в ближайшие пару дней»

Гинер: «Чтобы не угробить Головина, мы должны его отпустить. Вопрос его перехода решится в ближайшие пару дней»

17 июля 2018, 18:18
37

Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что вопрос с уходом из команды полузащитника Александра Головина решится в скором времени.

Ранее сообщалось, что московский клуб принял предложение «Челси» по 22-летнему футболисту.

«Я считаю, что Саша может вырасти в большую звезду. Не уверен, что такое может произойти в российском чемпионате. Нечего лукавить, уровень английской Премьер-лиги или чемпионата Испании намного выше. Для того, чтобы не угробить Сашу, мы должны его отпустить. Но у нас нет на сегодняшний день никакого решения. Когда мы получаем предложение, то мы всегда стараемся вести переговоры открыто. Действительно, к нам приезжал вице-президент «Монако» Васильев и делал предложение по Головину.

«Челси»? Нет никакой закрытой договоренности с ними. Но вопрос о его переходе в другой клуб решится, я думаю, в ближайшие пару дней. Как мы отпускали всех, так отпустим и Головина, иначе начнется деградация. Люди должны расти», – сказал Гинер.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Головин Александр Гинер Евгений
Комментарии (37)
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Project Бабангида
1531841025
эту сагу пора заканчивать, она начинает надоедать
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OfaZavr
1531841081
так-то верно говорит, посмотрим где окажется в итоге.
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Камчатский Краб
1531841775
Заботливый какой.
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Serjoga
1531842234
Угробите!
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insider_retro
1531842732
Когда-то и с чего-то надо начинать по Головину!.. Иначе получится вялотекущая ситуация, как в своё время с Дзагоевым... Вечно молодой и вечно перспективный...
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Супервайзер
1531843307
Задолбали вы всех со своим Головиным. Сплавьте его наконец в Витес, и дело с концом!
Ответить
Dominator777
1531843327
Гинер говорит все правильно, а вот как будет в действительности?
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Рубик Докоян
1531851634
Это когда предложенная сумма за игрока устроила клуб. А, если бы так и не предложили 25 и более лямов, то угробил бы ?...
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neveldomha
1531891875
До Головина в АПЛ никто, за исключением Канчельскиса, звездой не стал. Тот же Погба скис в АПЛ, причем играя в стартовом составе, а он будет куда сильнее Головина, которому место на скамейке и максимум на что рассчитывать, это на тактическую замену. Ну и через пару годков обратно в РПЛ.
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zigbert
1531913558
Переговоры видимо столкнулись с определенными сложностями, но хорошо было услышать позицию Гинера.
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