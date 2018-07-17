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    Гинер: «Чтобы не угробить Головина, мы должны его отпустить. Вопрос его перехода решится в ближайшие пару дней»

    Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что вопрос с уходом из команды полузащитника Александра Головина решится в скором времени.

    Ранее сообщалось, что московский клуб принял предложение «Челси» по 22-летнему футболисту.

    «Я считаю, что Саша может вырасти в большую звезду. Не уверен, что такое может произойти в российском чемпионате. Нечего лукавить, уровень английской Премьер-лиги или чемпионата Испании намного выше. Для того, чтобы не угробить Сашу, мы должны его отпустить. Но у нас нет на сегодняшний день никакого решения. Когда мы получаем предложение, то мы всегда стараемся вести переговоры открыто. Действительно, к нам приезжал вице-президент «Монако» Васильев и делал предложение по Головину.

    «Челси»? Нет никакой закрытой договоренности с ними. Но вопрос о его переходе в другой клуб решится, я думаю, в ближайшие пару дней. Как мы отпускали всех, так отпустим и Головина, иначе начнется деградация. Люди должны расти», – сказал Гинер.

    Источник: Sport24

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    17.07.2018 18:18
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 18 июля 2018, 14:32

      Переговоры видимо столкнулись с определенными сложностями, но хорошо было услышать позицию Гинера.

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      Рейтинг: +4894

      neveldomha 18 июля 2018, 08:31

      До Головина в АПЛ никто, за исключением Канчельскиса, звездой не стал. Тот же Погба скис в АПЛ, причем играя в стартовом составе, а он будет куда сильнее Головина, которому место на скамейке и максимум на что рассчитывать, это на тактическую замену. Ну и через пару годков обратно в РПЛ.

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      Рейтинг: +1053

      Munez89 17 июля 2018, 22:41

      Я больше новостей про Дзюбу жду), очень хочется его в АПЛ увидеть, пусть это будет середняк сперва, а потом как кривая выведет.После этого ЧМ, все кто могут, должны уехать в европу, это будет крутяк, этого мы все ждем) Фернандес в Интер, Головин в Монако(Челси), Дзюба в АПЛ(Зенит в ЛЧ не играет, можно и пожертвовать зп) Кутепов, Зобнин, Акинфеев(пусть тоже поиграет в европе, один лучших в мире кмперов, в топ15 думаю входит) Миранчуки, пусть все едут в европу! Удачи парням!)

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 17 июля 2018, 21:20

      Это когда предложенная сумма за игрока устроила клуб. А, если бы так и не предложили 25 и более лямов, то угробил бы ?...

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      Рейтинг: +1099

      exreporter 17 июля 2018, 20:53

      чтобы его не угробить, его надо продавать под место в составе. Лучше играть в ЦСКА, чем сидеть на лавке в Англии. Если Челси берет всерьез - одно дело. Если до кучи - другое.

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      Рейтинг: +364

      neofizer 17 июля 2018, 20:50

      правильно сказал..

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      Рейтинг: +2618

      yorgenbarenz 17 июля 2018, 19:46

      Начнётся деградация? Леонорыч! Можно было бы поверить в твои слова,будь сейчас социализм и вы все,в ЦСКА, сидели на окладе.А так,наживу никто не отменял....Продолжу про деградацию.Много у нас футболистов,кого на Запад не сманили,перебрались ночевать на деревья? Не знаете? -То-то же.А я напомню про великого шведского хоккеиста Ульфа Стернера.Он играл за клуб второй лиги и...сборную Швеции . Был одним из лучших в мире.Не деградировал.Всё зависит от человека и его таланта.Головин здорово прибавил за год,стал одним из лучших в Европе на своей позиции.И ещё прибавит,будьте уверены.А в Европе русские парни не очень-то приживаются....

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      Рейтинг: +13754

      Dominator777 17 июля 2018, 19:02

      Гинер говорит все правильно, а вот как будет в действительности?

      4
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      Рейтинг: +12409

      Вомбат > Dominator777 17 июля 2018, 19:18

      Послезавтра узнаем - Челси или Монако. Лучше бы Монако, потому из Челси он наверняка будет сдан в аренду.

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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 17 июля 2018, 19:01

      Задолбали вы всех со своим Головиным. Сплавьте его наконец в Витес, и дело с концом!

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      Рейтинг: +13754

      Dominator777 > Супервайзер 17 июля 2018, 19:04

      А кто это залез со .... в калашний ряд. Не нравится новость про армейцев - сиди в новостях про свой клуб.

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      Рейтинг: +70668

      insider_retro 17 июля 2018, 18:52

      Когда-то и с чего-то надо начинать по Головину!.. Иначе получится вялотекущая ситуация, как в своё время с Дзагоевым... Вечно молодой и вечно перспективный...

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