Гинер: «Чтобы не угробить Головина, мы должны его отпустить. Вопрос его перехода решится в ближайшие пару дней»

Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что вопрос с уходом из команды полузащитника Александра Головина решится в скором времени.

Ранее сообщалось, что московский клуб принял предложение «Челси» по 22-летнему футболисту.

«Я считаю, что Саша может вырасти в большую звезду. Не уверен, что такое может произойти в российском чемпионате. Нечего лукавить, уровень английской Премьер-лиги или чемпионата Испании намного выше. Для того, чтобы не угробить Сашу, мы должны его отпустить. Но у нас нет на сегодняшний день никакого решения. Когда мы получаем предложение, то мы всегда стараемся вести переговоры открыто. Действительно, к нам приезжал вице-президент «Монако» Васильев и делал предложение по Головину.

«Челси»? Нет никакой закрытой договоренности с ними. Но вопрос о его переходе в другой клуб решится, я думаю, в ближайшие пару дней. Как мы отпускали всех, так отпустим и Головина, иначе начнется деградация. Люди должны расти», – сказал Гинер.