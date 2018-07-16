Конте поблагодарил «Челси» после ухода из клуба  

Бывший главный тренер «Челси» Антонио Конте поблагодарил клуб после ухода из команды.

«Хочу поблагодарить всех своих друзей в «Челси» за их труд и поддержку в течение двух сезонов. Она позволила нам выиграть Премьер-лигу и Кубок Англии.

Благодарю игроков. Их талант и самоотверженность были важны для нашего успеха. Я был рад работать с ними. Также благодарю персонал клуба. Спасибо за профессионализм и преданность.

Я наслаждался тем временем, которое провел в «Челси», хочу поблагодарить клуб и его фантов. Надеюсь, клуб будет успешен в будущем. Желаю удачного сезона», – сказал Конте.

Новым главным тренером «Челси» стал Маурицио Сарри.

«Челси» уволил Конте из-за полного разногласия тренера с руководством. Клуб намерен судиться с итальянцем