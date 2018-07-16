Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Конте поблагодарил «Челси» после ухода из клуба  

16 июля 2018, 19:55
3

Бывший главный тренер «Челси» Антонио Конте поблагодарил клуб после ухода из команды.

«Хочу поблагодарить всех своих друзей в «Челси» за их труд и поддержку в течение двух сезонов. Она позволила нам выиграть Премьер-лигу и Кубок Англии.

Благодарю игроков. Их талант и самоотверженность были важны для нашего успеха. Я был рад работать с ними. Также благодарю персонал клуба. Спасибо за профессионализм и преданность.

Я наслаждался тем временем, которое провел в «Челси», хочу поблагодарить клуб и его фантов. Надеюсь, клуб будет успешен в будущем. Желаю удачного сезона», – сказал Конте.

Новым главным тренером «Челси» стал Маурицио Сарри.

«Челси» уволил Конте из-за полного разногласия тренера с руководством. Клуб намерен судиться с итальянцем

Источник: Skysports
Англия. Премьер-лига Челси Конте Антонио
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ТОЛЬКО ФУТБОЛ
1531766573
Достойно....
Ответить
Maxi_7
1531770052
Антонио достойно отработал в клубе. Выиграть чемпионат и кубок при нынешней конкуренции в АПЛ за 2 сезона дорогого стоит, удачи в будущем!
Ответить
КЭТиК
1531794684
Заработал неплохо.
Ответить
Главные новости
Батраков войдет в топ-7 самых дорогих трансферов в истории чемпионата Турции
16:25
Участник ЧМ-2026 в третий раз перешел в «Барселону»
16:08
Экс-защитнику «Химок» предлагали 10-15 миллионов рублей за сдачу матча РПЛ
15:58
«Рубин» договорился с экс-футболистом «Ювентуса»
15:45
Батраков впервые прокомментировал переход в «Галатасарай»
15:28
Юран честно ответил, почему покинул «СКА-Хабаровск» через 2 недели после назначения
14:51
1
ВидеоБатраков прилетел в Турцию для завершения трансфера в «Галатасарай»
14:41
1
«Болонья» Тедеско заплатит 4,5 миллиона за игрока РПЛ
14:30
5
«Краснодар» объявил о переходе нападающего в «Крылья Советов»
14:18
1
Тарасов прокомментировал свой скандальный перформанс в честь Путина
13:59
4
Все новости
Все новости
«Арсенал» купит защитника сборной Англии за 51 миллион
Вчера, 20:49
Фото«Ювентус» арендовал вратаря «Тоттенхэма»
Вчера, 19:28
ФотоСаудовский клуб приобрел хавбека «Манчестер Сити» за 61 миллион
Вчера, 18:35
Фото«Реал» презентовал экс-игрока «Манчестер Сити»
Вчера, 15:31
ФотоКлуб АПЛ подписал игрока «Атлетико» и вратаря, у которого сорвался трансфер в «ПСЖ»
Вчера, 12:35
Моуринью – о срыве трансфера Родри в «Реал»: «Желаю ему удачи, но, конечно, не очень много»
Вчера, 12:24
Сафонов вошел в топ-10 лучших вратарей мира по версии ESPN
Вчера, 11:55
6
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
18 августа
1
Родри и Канселу прошли медосмотр для «Барселоны»
18 августа
ФотоКлуб АПЛ приобрел игрока сборной Боснии за 35 миллионов
18 августа
В саудовском клубе хотят избавиться от Бензема
18 августа
«Манчестер Сити» определился с заменой для Родри
18 августа
«Это мечта»: лучший игрок ЧМ-2026 подтвердил переход в «Барселону»
17 августа
«Галатасарай» готовит предложение по атакующему полузащитнику – это не Батраков
17 августа
2
Совладельцы «Челси» решили продать акции
17 августа
Швец – об обладателе «Золотого мяча»: «А чем он выделяется? Я точно выглядел не слабее»
17 августа
1
Стал известен новый клуб Родри
16 августа
2
Артета прокомментировал победу «Арсенала» над «Сити» в матче за Суперкубок Англии
16 августа
1
Суперкубок Англии. «Арсенал» не заметил «Манчестер Сити» в Кардиффе (3:0)
16 августа
3
Видео«Арсенал» забил «Манчестер Сити» на 23-й секунде
16 августа
Российский футболист сыграл против «Челси»
15 августа
2
«Барселона» сделала третье предложение по Родри
15 августа
Фото«Атлетико» объявил о покупке чемпиона мира
15 августа
1
Скоулз признался, что сегодня выбрал бы «Манчестер Сити», а не «МЮ»
15 августа
2
Фото«Челси» отправил казахстанца в Чемпионшип
14 августа
Клубу РПЛ предложили Мареза
14 августа
4
«Динамо» предложили Санчо
14 августа
1
ВидеоЧемпион мира и обладатель «Золотого мяча» летает обычным лоукостером
14 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+