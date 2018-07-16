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    Конте поблагодарил «Челси» после ухода из клуба  

    Бывший главный тренер «Челси» Антонио Конте поблагодарил клуб после ухода из команды.

    «Хочу поблагодарить всех своих друзей в «Челси» за их труд и поддержку в течение двух сезонов. Она позволила нам выиграть Премьер-лигу и Кубок Англии.

    Благодарю игроков. Их талант и самоотверженность были важны для нашего успеха. Я был рад работать с ними. Также благодарю персонал клуба. Спасибо за профессионализм и преданность.

    Я наслаждался тем временем, которое провел в «Челси», хочу поблагодарить клуб и его фантов. Надеюсь, клуб будет успешен в будущем. Желаю удачного сезона», – сказал Конте.

    Новым главным тренером «Челси» стал Маурицио Сарри.

    «Челси» уволил Конте из-за полного разногласия тренера с руководством. Клуб намерен судиться с итальянцем

    Источник: Skysports

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    16.07.2018 19:55
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 17 июля 2018, 05:31

      Заработал неплохо.

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      Рейтинг: +2290

      Maxi_7 16 июля 2018, 22:40

      Антонио достойно отработал в клубе. Выиграть чемпионат и кубок при нынешней конкуренции в АПЛ за 2 сезона дорогого стоит, удачи в будущем!

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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 16 июля 2018, 21:42

      Достойно....

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