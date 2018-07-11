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    Агент: «Нет ни единого шанса, что «Валенсия» заплатит за Фернандеса 20 миллионов»

    Испанский агент Пьер Фернандес уверен, что «Валенсия» не будет платить за защитника ЦСКА Марио Фернандеса 20 миллионов евро.

    Ранее СМИ сообщили, что именно столько российский клуб намерен получить с продажи 27-летнего футболиста.

    «Заплатить 20 миллионов евро за правого защитника? Это невозможно.

    Тесно общаюсь с руководством «Валенсии» и могу сказать, что нет ни единого шанса, что клуб заплатит такие деньги за Фернандеса», – сказал агент.

    В сезоне-2017/18 Фернандес провел 37 матчей и сделал пять голевых передач.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.07.2018 13:14
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    Комментарии21
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    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 11 июля 2018, 19:20

      в таком случае руководству Валенсии следует идти нахер

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 июля 2018, 18:30

      ну если не Валенсия то могут найтись другие у кого нужная сумма будет, ведь Фернандес проявил себя превосходно.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 11 июля 2018, 18:05

      Всё правильно ЦСКА делает. Фернандеса нужно продавать за 20 млн евро, не меньше. У армейцев и так в этом сезоне будут большие перестановки в составе, и им не хотелось вот так вот просто отпускать игрока из основного костяка команды.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 11 июля 2018, 16:59

      Бесплатный только сыр в мышеловке.

      6
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    • ...
      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 11 июля 2018, 16:38

      Бесплатно хотят!!! *уй вам.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 11 июля 2018, 16:29

      При сегодняшних ценах, 20 млн - это как оскорбление. Фернандес просто зверь, можно все 40 просить. Дело же не в том, что он вдруг выстрелил на ЧМ, он и до этого играл сильно. Просто в ЦСКА не так на виду, как на ЧМ. Вот и всё. Это не кот в мешке, а сильный состоявшийся игрок, который ещё спокойно лет 5 отыграет на текущем уровне. Какие нафиг 20 млн? Нет денег - до свиданья, самим нужнее. Раз уж продавать, то за нормальную сумму, чтобы клуб смог найти замену.

      7
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      Рейтинг: +228

      ЦСКА 3011 11 июля 2018, 16:24

      Как будто их кто-то просит.

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 11 июля 2018, 16:18

      такая лошадка самим сгодится

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim 11 июля 2018, 14:57

      В итоге- купят. И деньги найдут, если не они, то другие...

      5
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      Рейтинг: +3075

      BAIv > ribavadim 11 июля 2018, 14:59

      да им дешевле пяток латиносов притащить и из них выбрать , еще и наварятся... чем через Европу дорогих брать

      5
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim > BAIv 11 июля 2018, 15:17

      Ну-у и латинос-латиносу тоже рознь. Это же не Ильюша, Фернандес полностью готов под любую схему игры, он это показал ...

      2
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      Рейтинг: +70531

      insider_retro 11 июля 2018, 14:43

      Взаимно... Нет ни единого шанса, что Марио по карману Валенсии...
      Стартовую цену не потянули, а об остальном и разговаривать нечего....

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