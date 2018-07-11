Агент: «Нет ни единого шанса, что «Валенсия» заплатит за Фернандеса 20 миллионов»

в таком случае руководству Валенсии следует идти нахер
Испанский агент Пьер Фернандес уверен, что «Валенсия» не будет платить за защитника ЦСКА Марио Фернандеса 20 миллионов евро.
Ранее СМИ сообщили, что именно столько российский клуб намерен получить с продажи 27-летнего футболиста.
«Заплатить 20 миллионов евро за правого защитника? Это невозможно.
Тесно общаюсь с руководством «Валенсии» и могу сказать, что нет ни единого шанса, что клуб заплатит такие деньги за Фернандеса», – сказал агент.
В сезоне-2017/18 Фернандес провел 37 матчей и сделал пять голевых передач.