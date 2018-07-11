Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Агент: «Нет ни единого шанса, что «Валенсия» заплатит за Фернандеса 20 миллионов»

Агент: «Нет ни единого шанса, что «Валенсия» заплатит за Фернандеса 20 миллионов»

11 июля 2018, 13:14
21

Испанский агент Пьер Фернандес уверен, что «Валенсия» не будет платить за защитника ЦСКА Марио Фернандеса 20 миллионов евро.

Ранее СМИ сообщили, что именно столько российский клуб намерен получить с продажи 27-летнего футболиста.

«Заплатить 20 миллионов евро за правого защитника? Это невозможно.

Тесно общаюсь с руководством «Валенсии» и могу сказать, что нет ни единого шанса, что клуб заплатит такие деньги за Фернандеса», – сказал агент.

В сезоне-2017/18 Фернандес провел 37 матчей и сделал пять голевых передач.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера ЦСКА Валенсия Фернандес Марио
Комментарии (21)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vladimir-7
1531306911
Вот и не надо. ЦСКА продаст Марио за 30 или за 40 тому, у кого есть деньги на покупку игрока, а так он и самим очень нужен.
Ответить
KOLBIS
1531309378
Мы Марио и за 40 не отдадим...
Ответить
insider_retro
1531309438
Взаимно... Нет ни единого шанса, что Марио по карману Валенсии... Стартовую цену не потянули, а об остальном и разговаривать нечего....
Ответить
ribavadim
1531310222
В итоге- купят. И деньги найдут, если не они, то другие...
Ответить
Garrincha58
1531315083
такая лошадка самим сгодится
Ответить
ЦСКА 3011
1531315469
Как будто их кто-то просит.
Ответить
Cules2013
1531315741
При сегодняшних ценах, 20 млн - это как оскорбление. Фернандес просто зверь, можно все 40 просить. Дело же не в том, что он вдруг выстрелил на ЧМ, он и до этого играл сильно. Просто в ЦСКА не так на виду, как на ЧМ. Вот и всё. Это не кот в мешке, а сильный состоявшийся игрок, который ещё спокойно лет 5 отыграет на текущем уровне. Какие нафиг 20 млн? Нет денег - до свиданья, самим нужнее. Раз уж продавать, то за нормальную сумму, чтобы клуб смог найти замену.
Ответить
zigbert
1531317543
Бесплатный только сыр в мышеловке.
Ответить
OfaZavr
1531323028
ну если не Валенсия то могут найтись другие у кого нужная сумма будет, ведь Фернандес проявил себя превосходно.
Ответить
Diesel133
1531326019
в таком случае руководству Валенсии следует идти нахер
Ответить
Главные новости
Юран честно ответил, почему покинул «СКА-Хабаровск» через 2 недели после назначения
14:51
ВидеоБатраков прилетел в Турцию для завершения трансфера в «Галатасарай»
14:41
«Болонья» Тедеско заплатит 4,5 миллиона за игрока РПЛ
14:30
3
«Краснодар» объявил о переходе нападающего в «Крылья Советов»
14:18
1
Тарасов прокомментировал свой скандальный перформанс в честь Путина
13:59
2
Тысячи человек в прямом эфире следили за перелетом Батракова в Турцию
13:51
3
Заявление «Локо» об уходе Батракова
13:29
3
Новый клуб Батракова сделал заявление о трансфере
13:05
3
Бубнов определил, кто может стать следующим тренером «Локомотива»
12:40
Впечатления Радимова от «Зенита» на старте сезона
12:09
3
Все новости
Все новости
ЦСКА и два европейских клуба интересуются защитником махачкалинского «Динамо»
14:57
Тысячи человек в прямом эфире следили за перелетом Батракова в Турцию
13:51
3
Заявление «Локо» об уходе Батракова
13:29
3
Новый клуб Батракова сделал заявление о трансфере
13:05
3
Широков с сожалением высказался о «Спартаке»
12:59
2
Прогноз на выступление Батракова в Турции
12:53
1
Бубнов определил, кто может стать следующим тренером «Локомотива»
12:40
Тарасов заявил, что Россия может стать первой в рейтинге ФИФА
12:29
2
Впечатления Радимова от «Зенита» на старте сезона
12:09
3
Клуб Тедеско сделал запрос по игроку «Балтики»
11:50
1
Тренеру московского клуба РПЛ предрекли скорую отставку
11:39
1
«Алексей полезнее и лучше»: «Галатасарай» пытался купить Бруну Фернандеша вместо Батракова
11:33
Дзюбу предложили клубу РПЛ
11:15
4
В «Спартаке» оправдались за концерт «Ленинграда» на «Лукойл Арене»
10:59
2
Батраков вылетел в Турцию на самолете президента «Галатасарая»
10:41
9
Оздоев дал негативный прогноз насчет снятия бана с России
10:35
«Хотим видеть от «Динамо» именно такую игру»: Шварц – о поражении от «Краснодара»
10:12
2
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Все не очень хорошо»
09:58
7
«Гены папы»: сын Зобнина поступил в академию «Спартака»
09:49
3
Семак – о преимуществе «Зенита» перед матчем со «Спартаком»: «Мы не имеем к этому ни малейшего отношения»
09:30
5
«Ведет себя как свинья!»: Губерниев – об участнике матча «Крылья Советов» – «Зенит»
09:23
16
Реакция Самородова на возможный трансфер в «Спартак»
09:11
Радимов определил тренера РПЛ, под которым шатается кресло
08:56
2
Бубнов назвал лучшего легионера в истории РПЛ
08:47
2
Раскрыта удивительная причина отказа «Зенита» от Даку
08:27
27
«Не наша проблема»: Тарасов – об огромных зарплатах футболистов
08:24
2
Стало известно, действительно ли Зобнин требовал у «Спартака» уменьшения зарплаты
01:34
1
Бубнов оценил вероятность назначения Талалаева в «Барселону»
01:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+