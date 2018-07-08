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  • Фернандес: «Благодарю Россию за честь защищать ее цвета. Благодарю Господа, что он привел меня сюда»

Фернандес: «Благодарю Россию за честь защищать ее цвета. Благодарю Господа, что он привел меня сюда»

8 июля 2018, 18:38
37

Защитник сборной России Марио Фернандес после вылета команды с чемпионата мира-2018 поблагодарил нашу страну. Игрок является натурализованным бразильцем.

«Я благодарю Россию! Благодарен за честь защищать еe цвета в составе сборной. Я действительно очень счастлив в России. Благодарю всех за поддержку, благодарю моих друзей за помощь.

Благодарю Господа за то, что он привeл меня в Россию. Спасибо, Господь! Спасибо, Россия!» – написал игрок.

В поединке 1/4 финала против хорватов Фернандес не реализовал послематчевый пенальти.

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Публикация от text (@mario.fernandes02)

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига ЦСКА Россия Фернандес Марио
Комментарии (37)
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Project Бабангида
1531064762
у меня огромное уважение к этому человеку!
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OfaZavr
1531066242
молодец Марио, спасибо и тебе за то что достойно защищал цвета и бился от всей души!
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Мары
1531067459
Супер Марио.
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GoldPlayFIFARus9
1531067689
Бился как лев. Нет к нему никаких претензий,просто двужильный парень!
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андрей андреев
1531067999
Ну хоть убейте не лежит"Игрок сборной РФ,россиянин- Марио Фернандес".Нет таких имён и фамилий в России.Нету!!!
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Lester84
1531068090
И тебе спасибо за игру!!! Молоток!!!
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Рубик Докоян
1531068688
Всё достойно и заслуживает уважения, как и сама игра Марио так и его слова и дела !!!
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GermanVo
1531069638
В нём патриотизма побольше, чем во многих других россиянах.
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Федорыч-НН
1531070820
Журналист мудак или дебил. "В поединке 1/4 финала против хорватов Фернандес за пять минут до конца добавочного времени СРАВНЯЛ СЧЕТ". Вот как должна звучать фраза!!!
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Krossmen73
1531071916
Марио просто молодчина!!!На этом турнире отработал на всю катушку.Такой профессиональный подход к сборной, к игре,к своей новой стране заслуживает только самых лестных оценок!Несмотря на не забитый пенальти,ни у одного из нас болельщиков не не повернётся язык обвинить Фернандеса в чём-либо плохом!Удачи тебе парень!Побольше успешных игр и обойтись без травм!Спасибо!!!
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