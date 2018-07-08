Фернандес: «Благодарю Россию за честь защищать ее цвета. Благодарю Господа, что он привел меня сюда»

Защитник сборной России Марио Фернандес после вылета команды с чемпионата мира-2018 поблагодарил нашу страну. Игрок является натурализованным бразильцем.

«Я благодарю Россию! Благодарен за честь защищать еe цвета в составе сборной. Я действительно очень счастлив в России. Благодарю всех за поддержку, благодарю моих друзей за помощь.

Благодарю Господа за то, что он привeл меня в Россию. Спасибо, Господь! Спасибо, Россия!» – написал игрок.

В поединке 1/4 финала против хорватов Фернандес не реализовал послематчевый пенальти.