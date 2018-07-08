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    Фернандес: «Благодарю Россию за честь защищать ее цвета. Благодарю Господа, что он привел меня сюда»

    Защитник сборной России Марио Фернандес после вылета команды с чемпионата мира-2018 поблагодарил нашу страну. Игрок является натурализованным бразильцем.

    «Я благодарю Россию! Благодарен за честь защищать еe цвета в составе сборной. Я действительно очень счастлив в России. Благодарю всех за поддержку, благодарю моих друзей за помощь.

    Благодарю Господа за то, что он привeл меня в Россию. Спасибо, Господь! Спасибо, Россия!» – написал игрок.

    В поединке 1/4 финала против хорватов Фернандес не реализовал послематчевый пенальти.

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    Источник: Instagram

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    08.07.2018 18:38
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 9 июля 2018, 09:01

      А то, что гол забил, забыли указать в своём сообщении.

      4
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      Рейтинг: +2342

      CSKA471 8 июля 2018, 23:55

      Респект Марио!!!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 8 июля 2018, 22:01

      а м ы то как тебя благодарим ! Ты лидер нашей сборной ! на этом прокололись испанцы ,постоянно безуспешно атакуя через твой край ..ну и голешник и отменная игра против хорватов !

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +1099

      exreporter 8 июля 2018, 22:00

      сохраняю свою позицию, что в сборных должны играть только свои. На то они и сборные. Они должны отличаться от клубов. И оперировать принципом "что выросло, то выросло". Но Фернандес попадает под исключения. Когда нет перебора и когда есть такое игровое и моральное качество - это исключение. Как и Холден когда-то в баскетболе. Главное, чтобы не было тенденции.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1099

      exreporter > Вот оно чё Михалыч 8 июля 2018, 22:20

      да, исключения всегда могут быть. Исключение это что-то локальное. Прыщик. Но не опухоль. Но если из-за удачной игры Фернандеса завтра предложат попробовать еще 2-3, я буду против. Даже если это очень хорошие люди и игроки. И в Фернандесе в сборной ничего нормального нет. Но это уже история, причем - красивая и сказочная. И он ее важная часть.

      -2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > exreporter 9 июля 2018, 09:07

      Можешь оставаться при своём мнении, а красивый
      футбол нужен всем, как и зрителям в театре.

      2
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК > exreporter 9 июля 2018, 09:21

      Дзагоев Габулов Черчесов Кузяев-то же не русские ! ...по твоей логике их тоже не должно быть в сборной!

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > САДЫЧОК 9 июля 2018, 17:25

      Они россияне,а он бразилец.Разница огромная

      0
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      Рейтинг: +1099

      exreporter > Вот оно чё Михалыч 9 июля 2018, 21:51

      ну я не решаю эти вопросы. да, только свои. Но это же не значит, что я не болею и не буду болеть за нее. Когда натурализованных будет как в Швейцарии, возможно, не буду. Скорее всего. А разговорчики в таком ключе - засунь ... С тобой тут культурно общаются.

      0
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      Рейтинг: +1099

      exreporter > САДЫЧОК 9 июля 2018, 21:53

      я слово "русские" не употреблял. Я употреблял слово "свои". Внимательнее. В моей логике все совершенно четко.

      1
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      Рейтинг: +1099

      exreporter > vladimir-7 9 июля 2018, 21:54

      Тогда нужно ликвидировать национальные сборные как турниры, показывающие, какая страна играет в футбол лучше. Давайте оставим только клубный футбол. И ты наберешь себе туда всех, кто нравится.

      1
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 8 июля 2018, 21:58

      Марио достоин самых высших похвал. Настоящий лидер нашей сборной. Спасибо, Марио, за отличную игру! Надеюсь и дальше будешь тянуть нашу сборную к вершинам

      4
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      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma 8 июля 2018, 21:43

      Вот уж действительно полезнейший футболист. Еще бы усатый черт Гильерме подключать начал.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 8 июля 2018, 21:40

      Молодец Марио. Пришелся ко двору нашей сборной.

      6
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      Рейтинг: +53

      Aseke_84 8 июля 2018, 20:52

      Молодец Фернандес!

      8
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 8 июля 2018, 20:45

      Марио просто молодчина!!!На этом турнире отработал на всю катушку.Такой профессиональный подход к сборной, к игре,к своей новой стране заслуживает только самых лестных оценок!Несмотря на не забитый пенальти,ни у одного из нас болельщиков не не повернётся язык обвинить Фернандеса в чём-либо плохом!Удачи тебе парень!Побольше успешных игр и обойтись без травм!Спасибо!!!

      9
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      Рейтинг: +911

      Федорыч-НН 8 июля 2018, 20:27

      Журналист мудак или дебил. "В поединке 1/4 финала против хорватов Фернандес за пять минут до конца добавочного времени СРАВНЯЛ СЧЕТ". Вот как должна звучать фраза!!!

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      Рейтинг: +706

      111ax > Федорыч-НН 9 июля 2018, 09:04

      это точно, не было бы и самой серии пенальти если бы не сравнял

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