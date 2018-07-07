Тренер Хорватии: «Россия будет играть так, как мы ей позволим»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился ожиданиями от матча 1/4 финала ЧМ против России.

«Мы не можем выбирать соперника, даже если это хозяин ЧМ. Перед нами матч огромной важности, вне зависимости от нашего соперника. Конечно, будет присутствовать громкая поддержка болельщиков, но наши игроки каждую неделю играют на переполненных стадионах.

Не могу сказать ничего о тактике России, знаю только наш план. Мы будем стараться играть организованно, плотно обороняться, действовать единым фронтом.

Нам надо будет пытаться найти наши сильные стороны, а Россия будет играть так, как мы им позволим. Это ЧМ, особый турнир, и мы постараемся сыграть в лучший футбол

Победа означает очень многое для каждой команды. Мы ожидаем от России нечто совершенно иное, они действительно прекрасно играли.

Если вы выходите в четвертьфинал и оставляете за бортом Испанию, это говорит о качестве. Нам придется навязать им свой стиль игры, если мы хотим получить желанный результат», – сказал Далич.

Матч Россия – Хорватия пройдет в субботу и начнется в 21:00 по московскому времени.