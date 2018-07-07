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  • Тренер Хорватии: «Россия будет играть так, как мы ей позволим»

Тренер Хорватии: «Россия будет играть так, как мы ей позволим»

7 июля 2018, 01:28
8

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился ожиданиями от матча 1/4 финала ЧМ против России.

«Мы не можем выбирать соперника, даже если это хозяин ЧМ. Перед нами матч огромной важности, вне зависимости от нашего соперника. Конечно, будет присутствовать громкая поддержка болельщиков, но наши игроки каждую неделю играют на переполненных стадионах.

Не могу сказать ничего о тактике России, знаю только наш план. Мы будем стараться играть организованно, плотно обороняться, действовать единым фронтом.

Нам надо будет пытаться найти наши сильные стороны, а Россия будет играть так, как мы им позволим. Это ЧМ, особый турнир, и мы постараемся сыграть в лучший футбол

Победа означает очень многое для каждой команды. Мы ожидаем от России нечто совершенно иное, они действительно прекрасно играли.

Если вы выходите в четвертьфинал и оставляете за бортом Испанию, это говорит о качестве. Нам придется навязать им свой стиль игры, если мы хотим получить желанный результат», – сказал Далич.

Матч Россия – Хорватия пройдет в субботу и начнется в 21:00 по московскому времени.

Источник: Sport24
Чемпионат мира Хорватия Россия Далич Златко
Комментарии (8)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Dellleone
1530916871
Очень самоуверено. За это надо его наказать.
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GoLenaStop
1530918896
Играем плотно и высоко, главное - не фолить попусту и не подпускать на удар.. И погода нам поможет. Всем спокойствия и терпения. РОССИЯ!
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KOLBIS
1530929616
А позволим мы многое...ВЕРИМ!!!...
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OfaZavr
1530946853
самоуверенно конечно сказал, но он тоже ведь видел как мы играли с командами которые сильнее Египта и Аравии поэтому и сделал соответствующие выводы.
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19831170
1530947174
А если наоборот?
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maratagliulin
1530948989
Первый из хорватов, который понимает с кем играет... Надеюсь на Черчесова
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zigbert
1530952673
Уверенный в себе и в своей команде тренер.
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val-berezko
1530964266
Загадка российской сборной на этом ЧМ никогда не будет разгадана. Повторял и повторяю- если Игорь не запустит бабочку в начале игры- будет сложный матч. Однажды хорваты нас выручили,но сегодня отдавать долг не обязательно.,можно подождать. Болеем за РОССИЮ!
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