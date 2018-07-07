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    Тренер Хорватии: «Россия будет играть так, как мы ей позволим»

    Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился ожиданиями от матча 1/4 финала ЧМ против России.

    «Мы не можем выбирать соперника, даже если это хозяин ЧМ. Перед нами матч огромной важности, вне зависимости от нашего соперника. Конечно, будет присутствовать громкая поддержка болельщиков, но наши игроки каждую неделю играют на переполненных стадионах.

    Не могу сказать ничего о тактике России, знаю только наш план. Мы будем стараться играть организованно, плотно обороняться, действовать единым фронтом.

    Нам надо будет пытаться найти наши сильные стороны, а Россия будет играть так, как мы им позволим. Это ЧМ, особый турнир, и мы постараемся сыграть в лучший футбол

    Победа означает очень многое для каждой команды. Мы ожидаем от России нечто совершенно иное, они действительно прекрасно играли.

    Если вы выходите в четвертьфинал и оставляете за бортом Испанию, это говорит о качестве. Нам придется навязать им свой стиль игры, если мы хотим получить желанный результат», – сказал Далич.

    Матч Россия – Хорватия пройдет в субботу и начнется в 21:00 по московскому времени.

    Источник: Sport24

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    07.07.2018 01:28
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +834

      val-berezko 7 июля 2018, 14:51

      Загадка российской сборной на этом ЧМ никогда не будет разгадана. Повторял и повторяю- если Игорь не запустит бабочку в начале игры- будет сложный матч. Однажды хорваты нас выручили,но сегодня отдавать долг не обязательно.,можно подождать. Болеем за РОССИЮ!

      0
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 7 июля 2018, 11:37

      Уверенный в себе и в своей команде тренер.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +334

      maratagliulin 7 июля 2018, 10:36

      Первый из хорватов, который понимает с кем играет... Надеюсь на Черчесова

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +536

      19831170 7 июля 2018, 10:06

      А если наоборот?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 июля 2018, 10:00

      самоуверенно конечно сказал, но он тоже ведь видел как мы играли с командами которые сильнее Египта и Аравии поэтому и сделал соответствующие выводы.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 7 июля 2018, 05:13

      А позволим мы многое...ВЕРИМ!!!...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8844

      GoLenaStop 7 июля 2018, 02:14

      Играем плотно и высоко, главное - не фолить попусту и не подпускать на удар.. И погода нам поможет. Всем спокойствия и терпения. РОССИЯ!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 7 июля 2018, 02:11

      Кажется, нам на руку такой мечтатель.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 7 июля 2018, 01:41

      Очень самоуверено. За это надо его наказать.

      2
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