ЧМ-2018. Швеция разгромила Мексику. Обе команды вышли в плей-офф

Сборная Швеции разгромила Мексику во встрече третьего тура группового раунда чемпионата мира-2018.

Голы за скандинавов забили Людвиг Аугустинссон и Андреас Гранквист с пенальти. Еще один мяч в свои ворота отправил защитник мексиканцев Эдсон Альварес.

Таким образом команды набрали по шесть очков и вышли в 1/8 финала.

ЧМ-2018. Групповой раунд. Группа F. 3-й тур

Мексика – Швеция – 0:3 (0:0)

Голы: 0:1 – Аугустинссон, 50; 0:2 – Гранквист, 62 (с пенальти); 0:3 – Альварес, 74 (автогол).

Мексика: Очоа, Сальседо, Морено, Эррера, Альварес, Лайун (Перальта, 89), Гуардадо (Корона, 75), Гальярдо (Фабиан, 65), Вела, Чичарито, Лосано.

Швеция: Ольсен, Лустиг, Линделеф, Гванквист, Аугустинссон, Ларссон (Свенссон, 57), Экдаль (Хильмарк, 80), Форсберг, Классон, Берг, (Кисе Телин, 68) Тойвонен.

Предупреждения: Гальярдо, 1; Морено, 61; Лайун, 86 – Ларссон, 26; Лустиг, 88.

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