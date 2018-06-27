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  • ЧМ-2018. Швеция разгромила Мексику. Обе команды вышли в плей-офф

ЧМ-2018. Швеция разгромила Мексику. Обе команды вышли в плей-офф

27 июня 2018, 18:53
18

Сборная Швеции разгромила Мексику во встрече третьего тура группового раунда чемпионата мира-2018.

Голы за скандинавов забили Людвиг Аугустинссон и Андреас Гранквист с пенальти. Еще один мяч в свои ворота отправил защитник мексиканцев Эдсон Альварес.

Таким образом команды набрали по шесть очков и вышли в 1/8 финала.

ЧМ-2018. Групповой раунд. Группа F. 3-й тур

Мексика – Швеция – 0:3 (0:0)

Голы: 0:1 – Аугустинссон, 50; 0:2 – Гранквист, 62 (с пенальти); 0:3 – Альварес, 74 (автогол).

Мексика: Очоа, Сальседо, Морено, Эррера, Альварес, Лайун (Перальта, 89), Гуардадо (Корона, 75), Гальярдо (Фабиан, 65), Вела, Чичарито, Лосано.

Швеция: Ольсен, Лустиг, Линделеф, Гванквист, Аугустинссон, Ларссон (Свенссон, 57), Экдаль (Хильмарк, 80), Форсберг, Классон, Берг, (Кисе Телин, 68) Тойвонен.

Предупреждения: Гальярдо, 1; Морено, 61; Лайун, 86 – Ларссон, 26; Лустиг, 88.

Календарь ЧМ-2018

Турнирная таблица ЧМ-2018

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Мексика Швеция
Комментарии (18)
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gor77
1530115075
Ахренеть! Германия мимо!!!! Вот это чемпионат!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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VSt
1530115130
Немцы уже могут не играть. Они уже проиграли. Это катастрофа для немцев. Теперь Меркель не приедет.
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Нас Много
1530115194
Опять-таки Меркель к Путину в гости не приедет...
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яйва-яйва
1530115338
ОТЛИЧНО!
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OfaZavr
1530115402
очень неожиданно, по первому тайму казалось ничья вероятный исход.
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Marley Bob
1530115699
что случилось,Мексика?!куда все делось?!что за аморфность?!слишком самоуверенны?в вечном долгу теперь перед Кореей.
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Рубик Докоян
1530116141
Какие непредсказуемые матчи на этом ЧМ и многие команды выглядят неузнаваемо в разных играх. Представляю, что сейчас творится в Германии и с какими заголовками и статьями выйдут завтра немецкие СМИ.
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Старикан
1530116276
По ходу договорняк сгоняли, чтобы Германию сплавить))
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21082014
1530120491
шведам-респект!после такого болезненного поражения от немцев не пали духом и показали очень приличный футбол.теперь им попасть в восьмерку сильнейших на Чемпионате вполне по силам.
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Мария Мария
1530190949
а я просто обожаю Гильермо Очоа...умничка, гений, талантище...тащит всю команду (ваще нулевую на мой взгляд), лучший голкипер на сегодняшний день (ну это на мой вкус)...но я читала, что до фига стрессует...думаю тут как раз это. Потому что как могла Швеция (не люблю их, за выпендреж, сорри) аж 3 гола ему впаять? ну как? у меня дочь по юности когда стрессовала проигрывала таким балбескам, сама потом диву давалась.... ее тренер говорит, что в спортсмене эмоциональное состояние первично, даже первичнее таланта....так как то
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