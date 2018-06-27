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  • Игнашевич: «Если нужно, в игре с Испанией еще больше будем бегать и прессинговать»

Игнашевич: «Если нужно, в игре с Испанией еще больше будем бегать и прессинговать»

27 июня 2018, 13:39
10

Защитник сборной России Сергей Ингашевич поделился ожиданиями от предстоящего матча с Испанией в 1/8 финала чемпионата мира-2018.

Игра состоится в воскресенье, 1 июля, на стадионе «Лужники» в Москве.

– Испания – очень атакующая команда. Наигрываете на тренировках схему с тремя центральными защитниками?

– Я не тренер, не знаю будет такой переход или нет. Пока мы только восстанавливаемся.

– Перед матчем с Уругваем все ждали угрозы от Кавани и Суареcа – двух грозных форвардов. У Испании еще больше грозных игроков. Как справиться с тем, что так много целей?

– Согласен, что у Уругвая есть два ярко выраженных игрока. Испания сильна своей командной игрой. Угрозы можно ждать не только от Диего Косты, но и от остальных атакующих игроков. Это усложняет нашу задачу.

– У Испании три разных нападающих – Яго Аспас, Родриго и Диего Коста. Что можете сказать о них?

– Тем не менее, они играют с одним. Но это, конечно, роскошь – иметь трех таких разных нападающих. Диего Коста устает, выходит Родриго, который силовой, скоростной, ему на помощь выходит Аспас, который совсем другого плана. Это усложняет жизнь защитникам. Только приспособился к одному – выходит другой.

– Поделитесь впечатлениями от игры Испании на групповом этапе. Кажется, она не очень впечатлила...

– Возможно. Пять очков всего набрали. Команда играет в тот же футбол, что и последние годы: высоко поджимают защитники, что дает возможность проводить контратаки. Это один из их минусов. Надеюсь, не только марокканцы и иранцы этим воспользуются, но и мы.

– Не было бы проще играть с Португалией?

– Разницы нет. Постараемся использовать слабости испанцев, если они есть. Наша задача – хорошо подготовиться и сыграть на максимуме своих возможностей, даже чуть больше.

– С Испанией нужно еще больше бегать и прессинговать. Сил хватит?

– Если нужно, значит будем еще больше бегать и прессинговать.

– Насколько большой бонус, что вы будете играть в «Лужниках» в Москве?

– Это, пожалуй, единственный плюс того, что мы заняли второе место.

Источник: БИЗНЕС Online
Чемпионат мира Россия Испания Игнашевич Сергей
Комментарии (10)
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KOLBIS
1530096348
К Сергею Маклаутовичу вопросов как раз меньше всего...
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Борис23
1530096441
Главное не переусердствовать, чтобы сил на всю игру хватило.
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Alikhan
1530096446
Если нет,а нужно Сережа. Нужно!!!!!
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серега кашин
1530096612
с уругваем тоже хорошо побегали
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1530097303
А ещё нужно будет забивать. Причём больше одного - вряд ли мы сможем не пропустить.
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acer2003
1530099061
Серёга,ты уж,хоть ходи,куда тебе бегать....
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Чикомас
1530103535
Не надо бегать...Играть надо...А получится так и голы забивать...Бегать можете в нашем чемпе...
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Nekit92
1530107348
Че значит если нужно? Это он еще вопросы задает??
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Zubo
1530117500
Конечно нужно !!??!!?? Нет слов просто , нужно идти в стыки, коллективный отбор мяча, как Хорватия против Аргентины, только так сможете выиграть, встречать в центре поля, не подпускать даже ближе , скорости должны быть выже , потому-что один в один их обойти будет сложно
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zigbert
1530178673
Пожалуй контратаки будут главным оружием сборной России с испанцами.
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