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  • Daily Mail: УЕФА разрешил продавать алкоголь на матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы с сезона-2018/19

Daily Mail: УЕФА разрешил продавать алкоголь на матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы с сезона-2018/19

26 июня 2018, 16:09
8

УЕФА внесла поправки в регламент. Со следующего сезона организаторы матчей смогут продавать алкогольные напитки во время матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Ранее фанатам запрещалось покупать алкоголь в каком-либо виде на территории стадиона и в его окрестностях.

«Организатор матча имеет право продавать и распространять алкоголь на стадионе и в относящихся к нему окрестностях только в рамках национального и местного законодательства», – говорится в обновленной статье 36 регламента УЕФА по безопасности и правопорядку.

Источник: Daily Mail
Лига чемпионов
Комментарии (8)
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kvm
1530018826
ну наконец-то!!!
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ruded
1530020991
теперь рубилово не только на поле будет___)))
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Army_Fan
1530021204
Британское левое радио, где 99% фейка
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Патронташ
1530027096
На этот изуверский шаг бездуховной и спивающейся Европы надо ответить адекватно на уровне правительства РФ. Запретить в дни футбольных матчей ЛЧ и ЛЕ в России в городах проведения продажу боярышника и семечек.
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zigbert
1530036509
Неожиданное решение УЕФА.
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