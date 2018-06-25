«Бавария» отказалась от предложения «Реала» обменять Левандовского на Бензема

«Бавария» отклонила предложение «Реала» обменять нападающего Роберта Левандовского на своего коллегу по амплуа Карима Бензема.

Поляк – главная цель «Реала» в летнее трансферное окно. Сам он также желает продолжить карьеру в Мадриде.

Сливочные надеялись, что прямой обмен Левандовского на Бензема заинтересует «Баварию», однако не смогли убедить немецкий клуб.

В прошлом сезоне Левандовски провел 48 матчей, забил 41 гол и сделал пять результативных передач. На счету Бензема 12 мячей и 12 голевых пасов в 47 встречах.