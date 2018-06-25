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    «Бавария» отказалась от предложения «Реала» обменять Левандовского на Бензема

    «Бавария» отклонила предложение «Реала» обменять нападающего Роберта Левандовского на своего коллегу по амплуа Карима Бензема.

    Поляк – главная цель «Реала» в летнее трансферное окно. Сам он также желает продолжить карьеру в Мадриде.

    Сливочные надеялись, что прямой обмен Левандовского на Бензема заинтересует «Баварию», однако не смогли убедить немецкий клуб.

    В прошлом сезоне Левандовски провел 48 матчей, забил 41 гол и сделал пять результативных передач. На счету Бензема 12 мячей и 12 голевых пасов в 47 встречах.

    Источник: Kicker.de

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    25.06.2018 16:51
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 26 июня 2018, 13:52

      Что то Лева не очень впечатлил на ЧМ.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 26 июня 2018, 11:05

      Ахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахах. Перец - наглец!)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      Makhkamov dg 26 июня 2018, 05:38

      Перес дебиль! Мариано Динас лучше обоих!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -98

      Army_Fan 25 июня 2018, 18:03

      Бензема все списанный форвард и какой дурачок будет менять 41 гол на 12

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +78

      dilshod79 25 июня 2018, 17:57

      Лучше Мариано верните.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +238

      za logiku 25 июня 2018, 17:54

      Кого? Левандовского?!))))

      Ну ладно, начали коверкать окончания населённых пунктов, как типа "в ШереметьевЕ", но тут то фамилия! Ау! Граматеи! Исправьте!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 25 июня 2018, 17:34

      шило на мыло

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 25 июня 2018, 17:27

      Ппц, мозгов вообще нет у переса

      1
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      Рейтинг: +12341

      DeStar > BlackMurder 25 июня 2018, 17:53

      хахаахах да)

      0
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      Рейтинг: +232

      Sterh 25 июня 2018, 16:56

      Пфф)
      Зачем немцам французское дерево))

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