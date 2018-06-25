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  • «Бавария» отказалась от предложения «Реала» обменять Левандовского на Бензема

«Бавария» отказалась от предложения «Реала» обменять Левандовского на Бензема

25 июня 2018, 16:51
10

«Бавария» отклонила предложение «Реала» обменять нападающего Роберта Левандовского на своего коллегу по амплуа Карима Бензема.

Поляк – главная цель «Реала» в летнее трансферное окно. Сам он также желает продолжить карьеру в Мадриде.

Сливочные надеялись, что прямой обмен Левандовского на Бензема заинтересует «Баварию», однако не смогли убедить немецкий клуб.

В прошлом сезоне Левандовски провел 48 матчей, забил 41 гол и сделал пять результативных передач. На счету Бензема 12 мячей и 12 голевых пасов в 47 встречах.

Источник: Kicker.de
Испания. Примера Реал Бавария Бензема Карим Левандовски Роберт
Комментарии (10)
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Sterh
1529934987
Пфф) Зачем немцам французское дерево))
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BlackMurder
1529936848
Ппц, мозгов вообще нет у переса
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RedWhiteFans2
1529937281
шило на мыло
Ответить
za logiku
1529938497
Кого? Левандовского?!))))
Ну ладно, начали коверкать окончания населённых пунктов, как типа "в ШереметьевЕ", но тут то фамилия! Ау! Граматеи! Исправьте!
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dilshod79
1529938637
Лучше Мариано верните.
Ответить
Army_Fan
1529939030
Бензема все списанный форвард и какой дурачок будет менять 41 гол на 12
Ответить
Makhkamov dg
1529980709
Перес дебиль! Мариано Динас лучше обоих!
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ItalianFootball
1530000330
Ахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахах. Перец - наглец!)
Ответить
Jenea83
1530010379
Что то Лева не очень впечатлил на ЧМ.
Ответить
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