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    Сборная России тренировалась в Самаре. Дзагоев остался в Москве

    Сборная России провела тренировку на поле «Самара-Арены» перед завтрашней встрече с командой Уругвая в рамках 3-го тура группового этапа ЧМ-2018. Об этом сообщило ТАСС.

    В занятии приняли участие 22 игрока команды Станислава Черчесова.

    «Полузащитник команды Алан Дзагоев остался в Москве и продолжает реабилитацию после травмы задней поверхности бедра», – говорится в заметке источника.

    Напомним, россияне и уругвайцы гарантировали себе выход в плей-офф турнира из группы А. Хозяева ЧМ-2018 возглавляют квартет из-за лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.

    Источник: ТАСС

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    24.06.2018 12:00
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 25 июня 2018, 08:58

      Здоровья Алану!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 24 июня 2018, 12:25

      Дзагоеву -- здоровья ! Сборной -- победы !

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 24 июня 2018, 12:05

      Алану здоровья,к 18 он очень понадобится...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 24 июня 2018, 12:04

      Алану надо успешно пройти реабилитационный курс, чтобы вообще не потерять этот сезон. У ЦСКА и так большие кадровые потери, а сезон предстоит напряжённый.

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