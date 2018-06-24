Сборная России тренировалась в Самаре. Дзагоев остался в Москве

Сборная России провела тренировку на поле «Самара-Арены» перед завтрашней встрече с командой Уругвая в рамках 3-го тура группового этапа ЧМ-2018. Об этом сообщило ТАСС.

В занятии приняли участие 22 игрока команды Станислава Черчесова.

«Полузащитник команды Алан Дзагоев остался в Москве и продолжает реабилитацию после травмы задней поверхности бедра», – говорится в заметке источника.

Напомним, россияне и уругвайцы гарантировали себе выход в плей-офф турнира из группы А. Хозяева ЧМ-2018 возглавляют квартет из-за лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.