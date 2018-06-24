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  • Тренер Хорватии: «Сампаоли не пожал мне руку после матча. Он упал в моих глазах»

Тренер Хорватии: «Сампаоли не пожал мне руку после матча. Он упал в моих глазах»

24 июня 2018, 01:45
7

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич высказался о главном тренере Аргентины Хорхе Сампаоли.

«Что сказал Сампаоли после игры? К сожалению, ничего. И мне очень жаль, что человек проиграл матч и не пожал руку. Я никогда так не делал.

Перед матчем я подарил ему майку Хорватии. Я очень рад, что этот подарок останется в его памяти. Вы должны быть достойными и поздравлять соперника, что бы ни произошло. Он не сделал этого и упал в моих глазах, он не может быть большим тренером», – цитирует Далича 24sata.hr.

Марадона: «Если после матча с Хорватией в раздевалке Аргентины никто не подрался, значит у игроков нет яиц»

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Хорватия Аргентина Сампаоли Хорхе Далич Златко
Комментарии (7)
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вместе с ЦСКА
1529807955
что сказать... про Аргентину на этом турнире... команда - говно, тренер чмо, фанаты- ушлепки
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Берёза В.
1529811797
недочеловек
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Cules2013
1529819042
Разумеется, что Сампаоли неправ, но нечего вот это из мухи слона раздувать, да и кому вообще там есть дело, кто там где упал в твоих глазах. Балканцы народ горячий, я бы посмотрел на тебя, если бы твоя команда горела 3-0 и игры не было. Как бы ещё драку не устроили бы. Так что это всё ля-ля. В первую очередь, всех интересует счёт и игра, а эти мелкие междоусобные разборки в дешёвые СМИ только сливать. Ну а Сампаоли очередной гениальный тренер для Аргентины, где там их вообще Федерация находит и по каким критериям? Один хуже другого.
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nemolod
1529821922
Сила тренера не столько в том,что его команда выигрывает,но в том,что даже после поражения,он переносит его достойно,не как маленький ребенок,которому обидно, но как спортивный наставник ,поздравивший своего соперника с победой!
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OfaZavr
1529824700
все верно, нужно уметь проигрывать и как бы пакостно не было на душе все равно подойти пожать руку и поздравить соперника.
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Vladarg
1529827557
Сампаоли своё и так получит.ему сейчас не позавидуешь.а Вам-респект за тот футбол,что показали в матче с Аргентиной.Хорваты пока одни из лучших здесь.
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zigbert
1529903049
В этом и отличается высококлассный тренер от посредственного.
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