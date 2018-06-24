Тренер Хорватии: «Сампаоли не пожал мне руку после матча. Он упал в моих глазах»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич высказался о главном тренере Аргентины Хорхе Сампаоли.

«Что сказал Сампаоли после игры? К сожалению, ничего. И мне очень жаль, что человек проиграл матч и не пожал руку. Я никогда так не делал.

Перед матчем я подарил ему майку Хорватии. Я очень рад, что этот подарок останется в его памяти. Вы должны быть достойными и поздравлять соперника, что бы ни произошло. Он не сделал этого и упал в моих глазах, он не может быть большим тренером», – цитирует Далича 24sata.hr.

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