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    Тренер Хорватии: «Сампаоли не пожал мне руку после матча. Он упал в моих глазах»

    Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич высказался о главном тренере Аргентины Хорхе Сампаоли.

    «Что сказал Сампаоли после игры? К сожалению, ничего. И мне очень жаль, что человек проиграл матч и не пожал руку. Я никогда так не делал.

    Перед матчем я подарил ему майку Хорватии. Я очень рад, что этот подарок останется в его памяти. Вы должны быть достойными и поздравлять соперника, что бы ни произошло. Он не сделал этого и упал в моих глазах, он не может быть большим тренером», – цитирует Далича 24sata.hr.

    Марадона: «Если после матча с Хорватией в раздевалке Аргентины никто не подрался, значит у игроков нет яиц»

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.06.2018 01:45
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 25 июня 2018, 08:04

      В этом и отличается высококлассный тренер от посредственного.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1828

      Vladarg 24 июня 2018, 11:05

      Сампаоли своё и так получит.ему сейчас не позавидуешь.а Вам-респект за тот футбол,что показали в матче с Аргентиной.Хорваты пока одни из лучших здесь.

      4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 июня 2018, 10:18

      все верно, нужно уметь проигрывать и как бы пакостно не было на душе все равно подойти пожать руку и поздравить соперника.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 24 июня 2018, 09:32

      Сила тренера не столько в том,что его команда выигрывает,но в том,что даже после поражения,он переносит его достойно,не как маленький ребенок,которому обидно, но как спортивный наставник ,поздравивший своего соперника с победой!

      2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 24 июня 2018, 08:44

      Разумеется, что Сампаоли неправ, но нечего вот это из мухи слона раздувать, да и кому вообще там есть дело, кто там где упал в твоих глазах. Балканцы народ горячий, я бы посмотрел на тебя, если бы твоя команда горела 3-0 и игры не было. Как бы ещё драку не устроили бы. Так что это всё ля-ля. В первую очередь, всех интересует счёт и игра, а эти мелкие междоусобные разборки в дешёвые СМИ только сливать.
      Ну а Сампаоли очередной гениальный тренер для Аргентины, где там их вообще Федерация находит и по каким критериям? Один хуже другого.

      2
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      Рейтинг: +3534

      Берёза В. 24 июня 2018, 06:43

      недочеловек

      2
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 24 июня 2018, 05:39

      что сказать... про Аргентину на этом турнире... команда - говно, тренер чмо, фанаты- ушлепки

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