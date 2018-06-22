Льорис: «Мбаппе был хорош и в атаке, и в обороне»

Вратарь сборной Франции Уго Льорис остался доволен победой над Перу во втором туре группового этапа ЧМ-2018, отметив в своей команде Килиана Мбаппе и Н’Голо Канте.

«Это была игра на высшем уровне с очень хорошим соперником, как мы и ожидали. Мы смогли сохранять спокойствие и четкость в ключевые моменты матча.

На протяжении всего матча мы фактически контролировали ситуацию. Конечно, могли держать мяч лучше, чтобы забить второй гол. Но в целом команда сыграла дисциплинированно.

Отличный матч провел Мбаппе. Он был хорош как в атаке, так и в обороне. Канте тоже проявил себя как настоящий лидер. Он очень ценен в контроле и отборе мяча», – приводит слова Льориса A Bola.

Матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2018 Франция – Перу завершился со счетом 1:0.