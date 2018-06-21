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    «Милан» может перейти под контроль инвесторов из США

    «Милан» продолжает искать варианты выхода из кризиса, сообщает Corriere della Sera.

    В ближайшее время в число акционеров «Милана» могут войти инвесторы из США. В данный момент генеральный директор «россонери» Марко Фассоне находится в Лондоне, где он провел переговоры с американцами. Они представляют две компании из США, названия которых и род деятельности не называются.

    Новые инвесторы готовы выкупить основную часть акций «Милана» у китайского консорциума, чем смогут избавить клуб от проблем с финансовым фэир-плеем. Из-за нарушений правил ФФП «Милан» может быть исключен из Лиги Европы в будущем сезоне.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.06.2018 11:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 21 июня 2018, 17:42

      Только не сша

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 21 июня 2018, 11:22

      После Берлускони у "Милана" ничего не получается.

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