«Милан» может перейти под контроль инвесторов из США

«Милан» продолжает искать варианты выхода из кризиса, сообщает Corriere della Sera.

В ближайшее время в число акционеров «Милана» могут войти инвесторы из США. В данный момент генеральный директор «россонери» Марко Фассоне находится в Лондоне, где он провел переговоры с американцами. Они представляют две компании из США, названия которых и род деятельности не называются.

Новые инвесторы готовы выкупить основную часть акций «Милана» у китайского консорциума, чем смогут избавить клуб от проблем с финансовым фэир-плеем. Из-за нарушений правил ФФП «Милан» может быть исключен из Лиги Европы в будущем сезоне.