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  • Египетский журналист – о сборной России: «Хорошая команда. Думаю, она дойдет до 1/4 финала»

Египетский журналист – о сборной России: «Хорошая команда. Думаю, она дойдет до 1/4 финала»

20 июня 2018, 23:36
8

Египетский журналист Мостафа Эг поделился мнением матче 2-го тура группового этапа ЧМ между сборными России и Египта (3:1).

«Я люблю Россию и друзей, которых нашел здесь и которые мне помогают. У России хорошая команда. Думаю, она дойдет до 1/4 финала.

Вы бы не выиграли, если бы не ошибки нашей обороны в первые 15 минут второго тайма. Матч не должен был заканчиваться с таким счетом.

Это был хороший матч, Египет прилично провел первый тайм. Упустили два голевых момента и возможность уйти на перерыв с преимуществом. Во второй половине россияне за 15 минут воспользовались ошибками египтян», – передает слова Эга корреспондент «Бомбардира» Иван Якушкин.

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Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Египет Россия
Комментарии (8)
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САДЫЧОК
1529527560
если дойдёт до четвертьфинала-то это будет грандиозный успех!....если нет- то ПОЗОР !...да! один матч расставляет успех и позор!
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Опорник84
1529551850
Прогноз специалиста!
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zigbert
1529564062
Если Россия пройдет 1\8 финала, то можно замахнуться на большее. Да по факту нам пришлось играть с самыми слабыми командами ЧМ и матч с Уругваем частично может дать ответ на наши притязании.
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OfaZavr
1529564372
обнадеживающий конечно прогноз, но в 1/8 будет очень сложно, вот и посмотрим как наши будут выглядеть против более грозных соперников, если пройдем то замахнемся на большее.
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тщмек 19
1529573279
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