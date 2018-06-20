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    Египетский журналист – о сборной России: «Хорошая команда. Думаю, она дойдет до 1/4 финала»

    Египетский журналист Мостафа Эг поделился мнением матче 2-го тура группового этапа ЧМ между сборными России и Египта (3:1).

    «Я люблю Россию и друзей, которых нашел здесь и которые мне помогают. У России хорошая команда. Думаю, она дойдет до 1/4 финала.

    Вы бы не выиграли, если бы не ошибки нашей обороны в первые 15 минут второго тайма. Матч не должен был заканчиваться с таким счетом.

    Это был хороший матч, Египет прилично провел первый тайм. Упустили два голевых момента и возможность уйти на перерыв с преимуществом. Во второй половине россияне за 15 минут воспользовались ошибками египтян», – передает слова Эга корреспондент «Бомбардира» Иван Якушкин.

    Сборная России дарит нам счастье. Наконец-то!

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    Источник: Бомбардир.ру

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    20.06.2018 23:36
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 21 июня 2018, 12:27

      Встреча с португальским премьером прошла при закрытых дверях, Кремль не комментирует результаты переговоров...

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 июня 2018, 09:59

      обнадеживающий конечно прогноз, но в 1/8 будет очень сложно, вот и посмотрим как наши будут выглядеть против более грозных соперников, если пройдем то замахнемся на большее.

      2
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 21 июня 2018, 09:54

      Если Россия пройдет 18 финала, то можно замахнуться на большее. Да по факту нам пришлось играть с самыми слабыми командами ЧМ и матч с Уругваем частично может дать ответ на наши притязании.

      2
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 21 июня 2018, 06:30

      Прогноз специалиста!

      0
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 20 июня 2018, 23:46

      если дойдёт до четвертьфинала-то это будет грандиозный успех!....если нет- то ПОЗОР !...да! один матч расставляет успех и позор!

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