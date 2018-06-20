Египетский журналист Мостафа Эг поделился мнением матче 2-го тура группового этапа ЧМ между сборными России и Египта (3:1).

«Я люблю Россию и друзей, которых нашел здесь и которые мне помогают. У России хорошая команда. Думаю, она дойдет до 1/4 финала.

Вы бы не выиграли, если бы не ошибки нашей обороны в первые 15 минут второго тайма. Матч не должен был заканчиваться с таким счетом.

Это был хороший матч, Египет прилично провел первый тайм. Упустили два голевых момента и возможность уйти на перерыв с преимуществом. Во второй половине россияне за 15 минут воспользовались ошибками египтян», – передает слова Эга корреспондент «Бомбардира» Иван Якушкин.

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