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    Черышев – после победы над Египтом: «Постараемся, чтобы страна дальше радовалась так же»

    Полузащитник сборной России Денис Черышев прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа ЧМ против Египта (3:1).

    «Очень доволен, что все проходит так. Все здоровы, я здоров, я могу играть. Надо не расслабляться и продолжать в том же духе.

    Цель на чемпионат? Надо думать о следующей игре и спокойно отнестись к этим победам. Мы достигли первой цели. Думаю, после группы все соперники будут очень сильными.

    Мы постараемся, чтобы страна дальше радовалась так же», – сказал Черышев.

    Черышев прошел через ад. Все не зря

    Источник: Sports.ru

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    20.06.2018 00:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +185

      Тибер 20 июня 2018, 06:07

      Страна будет бухать ) и вам можно немножко для храбрости ))) Докторр ))

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