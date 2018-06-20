Полузащитник сборной России Денис Черышев прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа ЧМ против Египта (3:1).

«Очень доволен, что все проходит так. Все здоровы, я здоров, я могу играть. Надо не расслабляться и продолжать в том же духе.

Цель на чемпионат? Надо думать о следующей игре и спокойно отнестись к этим победам. Мы достигли первой цели. Думаю, после группы все соперники будут очень сильными.

Мы постараемся, чтобы страна дальше радовалась так же», – сказал Черышев.

Черышев прошел через ад. Все не зря