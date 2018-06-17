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    Жирков вернулся в общую группу сборной России за два дня до матча с Египтом

    Полузащитник сборной России Юрий Жирков на сегодняшней тренировке команды занимался наравне с остальными игроками. В матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2018 с Саудовской Аравией (5:0) он получил ушиб голени и два дня тренировался индивидуально.

    Хавбек Алан Дзагоев проводил занятие по индивидуальному плану. Футболист также травмировался в поединке против саудитов, повредив мышцы задней поверхности бедра. Как ранее стало известно, он не примет участие в следующей встрече с Египтом.

    Матч Россия – Египет состоится во вторник, 19 июня, в Санкт– Петербурге и начнется в 21:00 по московскому времени.

    Источник: ТАСС

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    17.06.2018 12:52
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 17 июня 2018, 17:43

      Ну и ладьненько.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 17 июня 2018, 15:32

      Отлично!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +631

      pegas1276 17 июня 2018, 13:54

      скорейшего выздоровления Алану...)))

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