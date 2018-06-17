Жирков вернулся в общую группу сборной России за два дня до матча с Египтом

Полузащитник сборной России Юрий Жирков на сегодняшней тренировке команды занимался наравне с остальными игроками. В матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2018 с Саудовской Аравией (5:0) он получил ушиб голени и два дня тренировался индивидуально.

Хавбек Алан Дзагоев проводил занятие по индивидуальному плану. Футболист также травмировался в поединке против саудитов, повредив мышцы задней поверхности бедра. Как ранее стало известно, он не примет участие в следующей встрече с Египтом.

Матч Россия – Египет состоится во вторник, 19 июня, в Санкт– Петербурге и начнется в 21:00 по московскому времени.