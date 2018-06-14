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Каземиро разрыдался, когда ему в России подарили йогурт

14 июня 2018, 12:07
22

Полузащитнику сборной Бразилии Каземиро, когда он прибыл на чемпионат мира-2018, вручили в нашей стране йогурт. Южноамериканец был тронут подарком.

Этот момент попал на видеозапись. Представитель мадридского «Реала» не смог сдержать слез при виде молочного продукта. Посмотреть сцену можно ниже.

«Вспоминаю, как в детстве я увидел на улице женщину, продающую йогурт за 20 центов. Но у нас не было возможности его купить. Теперь дома, в Бразилии, я покупаю только йогурт. Иногда даже по 50 штук. Он не очень вкусный, но йогурт напоминает мне о тех днях, когда я не мог себе его позволить», – сказал игрок.

Бразильцы в России сыграют в одной группе с Сербией, Швейцарией и Коста-Рикой.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Испания. Примера Реал Бразилия Каземиро
Комментарии (22)
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цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч
1528967640
Я задумываюсь о том, что у меня сейчас есть Извините Когда я проходил мимо этой продавщицы, йогурт стоил 20 центов ... Стоил 20 центов Моя мама отвлекала меня и говорила, что я должен пойти домой Потому, что у меня не было денег на покупку Теперь, когда я возвращаюсь в Бразилию, а в Бразилии его легче купить Дома, я каждый день пью эти йогурты Могу выпить больше пятидесяти штук за день Это не хорошо) Но, я пью так много, потому что это была та самая вещь, которая мне очень нравилась в детстве, а я не мог её пить.
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ФанатОтБога
1528967861
вот в чем счастье для людей, а у наших, кальяны, шампанское и тд..
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triton004
1528968389
Да дела,а наших детей сейчас ни чем не удивишь,вот что значит тяжёлое детство,человек знает цену жизни
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Ilya Lapsin
1528968941
У меня,аж слезы пошли
Ответить
DS7
1528970103
Поэтому у бразильцев и вырастают великие игроки, потому что они знают цену всему в этой жизни, а нашим, как сказал Комолов, платят не так уж и много и футбол это тяжёлый труд. Если бы в наш футбол попадали парни из деревень и маленьких городов, возможно и они бы становились Великими игроками. Трогательное видео
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zigbert
1528973720
В этом йогурте сейчас одна подделка.
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orzy
1528976004
Значить хороший человек если помнит прошлое.
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SPACE TRUCKIN
1528980062
неприятные детские воспоминания...а у кого их нет?
Ответить
dinar7777dinar
1528982106
ну реально парень из трущоб стал миллионером ! можно понять. наряду с модричом лучший опорник в мире сейчас.
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Maxi_7
1528983105
На самом деле мало кто поймет...мы сейчас живем в веке пищевого изобилия...я вот помню как в детстве очень хотел сникерс и киндер сюрприз, просил маму купить, но мы не могли себе этого позволить, в 90е было мало денег...до сих пор не могу наесться, а как на киндер гляну, так тоже слеза наворачивается. Очень понимаю Карлоса.
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