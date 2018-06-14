Каземиро разрыдался, когда ему в России подарили йогурт

Полузащитнику сборной Бразилии Каземиро, когда он прибыл на чемпионат мира-2018, вручили в нашей стране йогурт. Южноамериканец был тронут подарком.

Этот момент попал на видеозапись. Представитель мадридского «Реала» не смог сдержать слез при виде молочного продукта. Посмотреть сцену можно ниже.

«Вспоминаю, как в детстве я увидел на улице женщину, продающую йогурт за 20 центов. Но у нас не было возможности его купить. Теперь дома, в Бразилии, я покупаю только йогурт. Иногда даже по 50 штук. Он не очень вкусный, но йогурт напоминает мне о тех днях, когда я не мог себе его позволить», – сказал игрок.

Бразильцы в России сыграют в одной группе с Сербией, Швейцарией и Коста-Рикой.