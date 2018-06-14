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    Каземиро разрыдался, когда ему в России подарили йогурт

    Полузащитнику сборной Бразилии Каземиро, когда он прибыл на чемпионат мира-2018, вручили в нашей стране йогурт. Южноамериканец был тронут подарком.

    Этот момент попал на видеозапись. Представитель мадридского «Реала» не смог сдержать слез при виде молочного продукта. Посмотреть сцену можно ниже.

    «Вспоминаю, как в детстве я увидел на улице женщину, продающую йогурт за 20 центов. Но у нас не было возможности его купить. Теперь дома, в Бразилии, я покупаю только йогурт. Иногда даже по 50 штук. Он не очень вкусный, но йогурт напоминает мне о тех днях, когда я не мог себе его позволить», – сказал игрок.

    Бразильцы в России сыграют в одной группе с Сербией, Швейцарией и Коста-Рикой.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.06.2018 12:07
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 15 июня 2018, 03:45

      :33

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 июня 2018, 20:33

      детство оставило неизгладимый отпечаток, но зато он не избалован, знает цену вещам и деньгам.

      2
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 14 июня 2018, 17:27

      Генерал песчаных карьеров.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3437

      FRZZ 14 июня 2018, 17:00

      Молодец! Парень не забывает о своем прошлом. А наши футболеры думают, что они прямо родились миллионерами.

      4
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      Рейтинг: +2258

      Maxi_7 14 июня 2018, 16:31

      На самом деле мало кто поймет...мы сейчас живем в веке пищевого изобилия...я вот помню как в детстве очень хотел сникерс и киндер сюрприз, просил маму купить, но мы не могли себе этого позволить, в 90е было мало денег...до сих пор не могу наесться, а как на киндер гляну, так тоже слеза наворачивается. Очень понимаю Карлоса.

      8
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 14 июня 2018, 16:15

      ну реально парень из трущоб стал миллионером ! можно понять. наряду с модричом лучший опорник в мире сейчас.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 14 июня 2018, 15:41

      неприятные детские воспоминания...а у кого их нет?

      4
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      Рейтинг: +1126

      richi 14 июня 2018, 14:54

      Все, парня можно проверять на допинг...

      1
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      Рейтинг: +3795

      serppion 14 июня 2018, 14:43

      Как шпионы Мутка догадались, что Каземиро надо брать йогуртом?!

      1
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      Рейтинг: +142

      orzy 14 июня 2018, 14:33

      Значить хороший человек если помнит прошлое.

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