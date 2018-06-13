Аршавин: «Результаты товарищеских матчей сборной России ни о чем не говорят»

Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин уверен, что не стоит придавать особого внимания результатам последних товарищеских игр сборной России перед чемпионатом мира-2018.

– Сборная России не выигрывает семь матчей. Как это может отразиться на команде?

– К сожалению, вокруг команды не самая лучшая обстановка, потому что ее очень много критикуют. Что касается, безвыигрышной серии, то в этих матчах мы принимали лучшие сборные мира. Их, честно говоря, было трудно победить. За исключением двух последних товарищеских матчей.

– Вы видели последние матчи сборной России?

– Видел только игру с Австрией. На мой взгляд, это была обычная товарищеская встреча, в которой некоторые футболисты сборной Австрии были на голову сильнее некоторых игроков сборной России. Но это ни о чем не говорит. Уверен, на чемпионате мира все будет по-другому.