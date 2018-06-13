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  • Аршавин: «Результаты товарищеских матчей сборной России ни о чем не говорят»

Аршавин: «Результаты товарищеских матчей сборной России ни о чем не говорят»

13 июня 2018, 09:42
17

Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин уверен, что не стоит придавать особого внимания результатам последних товарищеских игр сборной России перед чемпионатом мира-2018.

– Сборная России не выигрывает семь матчей. Как это может отразиться на команде?

– К сожалению, вокруг команды не самая лучшая обстановка, потому что ее очень много критикуют. Что касается, безвыигрышной серии, то в этих матчах мы принимали лучшие сборные мира. Их, честно говоря, было трудно победить. За исключением двух последних товарищеских матчей.

– Вы видели последние матчи сборной России?

– Видел только игру с Австрией. На мой взгляд, это была обычная товарищеская встреча, в которой некоторые футболисты сборной Австрии были на голову сильнее некоторых игроков сборной России. Но это ни о чем не говорит. Уверен, на чемпионате мира все будет по-другому.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия Аршавин Андрей
Комментарии (17)
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Рубик Докоян
1528873335
Если в физике сборная может добавить, то в мастерстве, тактике, игровом футбольном интеллекте нет, что есть с тем и выйдут на поле во время ЧМ. Пусть хоть сборную кашпировских пригласят давать установку на победы, чуда не произойдёт.
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Урия Гип
1528875330
Да они уже устали.
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ArReal
1528875649
Ну да конечно, ни о чём не говорят -выйдем и всех порвём!
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FanatSerj
1528876498
если это был такой план - максимально прикинуться швабрами на поле, чтобы соперники готовились именно к ним, то он с блеском получился ))) С другой стороны и "солому" подстелили, потом останется только сказать, ну вы же матчи смотрели, что еще можно было ждать от сборной на ЧМ )))
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DOCTOR PENALTY
1528886617
К сожалению, результаты официальных матчей - тоже!
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OfaZavr
1528886911
как раз таки тов. матчи говорят о многом, там используется все что наработано и условия приближены к официальной игре, а если у сборной в арсенале ничего путного нет так это же видно невооруженным взглядом и не настраивает на позитив болельщиков.
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zigbert
1528894470
Кардинально изменить свою игру вряд ли получится. Рассчитывать надо скорей всего на везение.
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