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    Аршавин: «Результаты товарищеских матчей сборной России ни о чем не говорят»

    Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин уверен, что не стоит придавать особого внимания результатам последних товарищеских игр сборной России перед чемпионатом мира-2018.

    – Сборная России не выигрывает семь матчей. Как это может отразиться на команде?

    – К сожалению, вокруг команды не самая лучшая обстановка, потому что ее очень много критикуют. Что касается, безвыигрышной серии, то в этих матчах мы принимали лучшие сборные мира. Их, честно говоря, было трудно победить. За исключением двух последних товарищеских матчей.

    – Вы видели последние матчи сборной России?

    – Видел только игру с Австрией. На мой взгляд, это была обычная товарищеская встреча, в которой некоторые футболисты сборной Австрии были на голову сильнее некоторых игроков сборной России. Но это ни о чем не говорит. Уверен, на чемпионате мира все будет по-другому.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.06.2018 09:42
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 13 июня 2018, 15:54

      Кардинально изменить свою игру вряд ли получится. Рассчитывать надо скорей всего на везение.

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 июня 2018, 13:48

      как раз таки тов. матчи говорят о многом, там используется все что наработано и условия приближены к официальной игре, а если у сборной в арсенале ничего путного нет так это же видно невооруженным взглядом и не настраивает на позитив болельщиков.

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      Рейтинг: +77

      Ляба > OfaZavr 13 июня 2018, 14:16

      не совсем так...завтсит какую цель ты приследуешь

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Ляба 13 июня 2018, 14:20

      цель в основном одна, посмотреть игроков в приближенных к боевым условиях и наиграть то что планируется, тов. матчи показывают силу сборной и ее слаженность.

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      Рейтинг: +77

      Ляба > OfaZavr 13 июня 2018, 18:11

      Ну вот допустим с Австрией...они играли по другой схеме...значит цель была другой...

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Ляба 13 июня 2018, 19:42

      даже если схема меняется то слаженность и сила сборной все равно видна, если она есть конечно, как и наличие самой игры, тов. матчи все это демонстрируют, цель все равно продемонстрировать наработанное и от схемы она не меняется.

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      Рейтинг: +77

      Ляба > OfaZavr 14 июня 2018, 20:12

      утерли тебе нос? Я остался при своём мнении...товарещеский матч...не показатель...

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Ляба 14 июня 2018, 20:25

      сегодня конечно удивили и обрадовали, но посмотрим как с Египтом и Уругваем будет.

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      Рейтинг: +77

      Ляба > OfaZavr 14 июня 2018, 23:55

      Я пытаюсь донести одну мысль, Парни стараются и нужно их поддерживать, не зависимо от результата...я уверен они очень хотят выйграть и сегодня они это доказали, но побеждает сильнейший...Расскритиковать можно любого,тебя и меня в том числе...Главное, что бы потом не было стыдно...
      Я помню твой прогноз...Если выйдут из группы,что ты тогда скажешь? да и не только ты ?? точно так же как и сегодня?..."Удивили" а то что было сказано до этого, в их адрес, быстро забудится, стыдно потом не будет?...А где Извинения?...Позиция типо наши проиграют очень удобная...при любых расскладах в выйгреше...Либо "удивли" либо Я же говорил...А хоть один извенился перед сборной за то гомно, которое вылил На них и пророчил,что просрут Саудам? пока не увидил таких...Я не призываю верить,надеятся...Я призываю, поддерживать НАШИХ...
      P.S
      Я не пытаюсь как то задеть,обидеть тебя или учить, как жить,каждый имеет право, на свое мнение...Я лишь высказываю свою точку зрения...

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Ляба 15 июня 2018, 10:00

      поддерживал их я всегда и буду поддерживать независимо от результатов, а критика это как крик души от безобразия в которое они играли последние годы а не цель просто облить грязью, извиняться мне не за что, я так вижу ситуацию, вот и сказал как есть, а то гамно которое выливали на них оно полностью заслуженно и если бы они старались всегда (так как вчера) просто иногда бы не получалось никто бы и слова не сказал.

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      Рейтинг: +77

      Ляба > OfaZavr 15 июня 2018, 12:52

      Ладно проехали...еще 2 игры впереди,может быть, все что угодно...

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Ляба 15 июня 2018, 17:59

      согласен, лишь бы эйфории не было от вчерашней победы и к этим двум играм подошли во всеоружии.

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      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 13 июня 2018, 13:43

      К сожалению, результаты официальных матчей - тоже!

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 13 июня 2018, 10:54

      если это был такой план - максимально прикинуться швабрами на поле, чтобы соперники готовились именно к ним, то он с блеском получился )))
      С другой стороны и "солому" подстелили, потом останется только сказать, ну вы же матчи смотрели, что еще можно было ждать от сборной на ЧМ )))

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      Рейтинг: +5858

      AtticusFinch 13 июня 2018, 10:40

      Ну да конечно, ни о чём не говорят -выйдем и всех порвём!

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      Рейтинг: +1479

      Урия Гип 13 июня 2018, 10:35

      Да они уже устали.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 13 июня 2018, 10:02

      Если в физике сборная может добавить, то в мастерстве, тактике, игровом футбольном интеллекте нет, что есть с тем и выйдут на поле во время ЧМ. Пусть хоть сборную кашпировских пригласят давать установку на победы, чуда не произойдёт.

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