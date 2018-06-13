Аршавин: «Результаты товарищеских матчей сборной России ни о чем не говорят»

Кардинально изменить свою игру вряд ли получится. Рассчитывать надо скорей всего на везение.
Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин уверен, что не стоит придавать особого внимания результатам последних товарищеских игр сборной России перед чемпионатом мира-2018.
– Сборная России не выигрывает семь матчей. Как это может отразиться на команде?
– К сожалению, вокруг команды не самая лучшая обстановка, потому что ее очень много критикуют. Что касается, безвыигрышной серии, то в этих матчах мы принимали лучшие сборные мира. Их, честно говоря, было трудно победить. За исключением двух последних товарищеских матчей.
– Вы видели последние матчи сборной России?
– Видел только игру с Австрией. На мой взгляд, это была обычная товарищеская встреча, в которой некоторые футболисты сборной Австрии были на голову сильнее некоторых игроков сборной России. Но это ни о чем не говорит. Уверен, на чемпионате мира все будет по-другому.