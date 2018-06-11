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    Юран: «Российскому футболу нужна свежая кровь»

    Бывший нападающий сборной России Сергей Юран считает, что стоит уделять больше внимания всем лигам в чемпионате России, а не только РФПЛ.

    «Такое впечатление, что есть РФПЛ, а остальные пусть ковыряются, пусть, как говорится, с ума сходят. Здесь нужно меньше болтологией заниматься, а действительно работать. И второй и первой лигам уделять внимание. Более ответственно нужно подходить.

    Ведь не просто так наша сборная на протяжении последних чемпионатов мира и Европы не может из группы выйти. Уже нужно задуматься. Нужно менять систему, менять людей, которые там уже более 15 лет работают. Здесь нужна свежая кровь.

    Вспомните последний чемпионат Европы: у нас из группы три команды из четырех выходило, мы умудрились четвертое место занять. Ну это, наверное, безобразие. Здесь не только тренер должен отвечать, но, наверное, и люди в футбольной федерации. Это все-таки и их ответственность», – считает Юран.

    Источник: Onedivision

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    11.06.2018 11:44
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +257

      Swamp_07 27 июня 2018, 08:13

      Российским футболом должна заниматься прокуратура!

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 22 июня 2018, 08:55

      Так доноров хороших нет как было в СССР...

      0
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      Рейтинг: +551

      Denis SPb 13 июня 2018, 08:42

      Кровопускание нужно!!!))))
      Раньше многое лечилось так)))

      0
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      Рейтинг: +248

      Kikujiro 12 июня 2018, 06:12

      *ушел срочно сдавать кровь* (надеюсь до ЧМ успеют сделать им переливание,а то бедолаги присмерти)

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      Рейтинг: +3412

      APchelov 11 июня 2018, 18:04

      Порыпаются ещё немного, и опять Колоскова на трон посадят

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 11 июня 2018, 17:50

      Российскому футболу нужна свежая кровь без ЕГЭ.

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      Рейтинг: +378

      Правдоруб100 > prezent2017 12 июня 2018, 01:00

      а что за футбольная организация ЕГЭ?

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      Рейтинг: +52

      подсечкин 11 июня 2018, 17:50

      Не только свежая кровь,но и свежая голова не забитая рвачеством и коррупцией!
      Российские чиновники все повязаны между собой,"куда ни кинь,кругом клин". Они вместе воруют,с одними и теми же проститутками спят,каждый на своём месте,кто ноги держит,кто любовью занимается,у них всё групповое! А футбольные клубы и игроки,они видят что в России сплошное воровство,а за это их даже не сажают,и они берут пример!Я не кровожадный,но ввести расстрел не помешало бы! Человек 50-ят замешанных в коррупции,как в Китае,несмотря на чины, расстреляли бы,глядишь поутихло немножко воровство и люди видя что наказание следует верили президенту,а сейчас у него рейтинг 17 процентов,после всех выкрутасов!

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      Рейтинг: +1276

      Миша13 > подсечкин 11 июня 2018, 21:29

      В России надо с президента начинать..потом с его друзей..и.т.д.

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      Рейтинг: +378

      Правдоруб100 > Миша13 12 июня 2018, 01:00

      Это точно! Гнать в шею такого перзидента!!!!

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      Рейтинг: +1276

      Миша13 11 июня 2018, 13:03

      Когда клубы принадлежат госкорпорациям ( считай монополистам в России)теряется качество ..без конкуренции..Можно посмотреть на любой российский товар..убожество..при монополии государства в лице вождя и его друзей..

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      Рейтинг: +234

      Кнут Юхансон 11 июня 2018, 11:52

      В федерации ответственность только на словах, а на деле никто никакой ответственности не несёт

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