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Юран: «Российскому футболу нужна свежая кровь»

11 июня 2018, 11:44
13

Бывший нападающий сборной России Сергей Юран считает, что стоит уделять больше внимания всем лигам в чемпионате России, а не только РФПЛ.

«Такое впечатление, что есть РФПЛ, а остальные пусть ковыряются, пусть, как говорится, с ума сходят. Здесь нужно меньше болтологией заниматься, а действительно работать. И второй и первой лигам уделять внимание. Более ответственно нужно подходить.

Ведь не просто так наша сборная на протяжении последних чемпионатов мира и Европы не может из группы выйти. Уже нужно задуматься. Нужно менять систему, менять людей, которые там уже более 15 лет работают. Здесь нужна свежая кровь.

Вспомните последний чемпионат Европы: у нас из группы три команды из четырех выходило, мы умудрились четвертое место занять. Ну это, наверное, безобразие. Здесь не только тренер должен отвечать, но, наверное, и люди в футбольной федерации. Это все-таки и их ответственность», – считает Юран.

Источник: Onedivision
Россия. ФНЛ Россия. Премьер-лига Россия Юран Сергей
Комментарии (13)
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Кнут Юхансон
1528707154
В федерации ответственность только на словах, а на деле никто никакой ответственности не несёт
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Миша13
1528711383
Когда клубы принадлежат госкорпорациям ( считай монополистам в России)теряется качество ..без конкуренции..Можно посмотреть на любой российский товар..убожество..при монополии государства в лице вождя и его друзей..
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подсечкин
1528728606
Не только свежая кровь,но и свежая голова не забитая рвачеством и коррупцией! Российские чиновники все повязаны между собой,"куда ни кинь,кругом клин". Они вместе воруют,с одними и теми же проститутками спят,каждый на своём месте,кто ноги держит,кто любовью занимается,у них всё групповое! А футбольные клубы и игроки,они видят что в России сплошное воровство,а за это их даже не сажают,и они берут пример!Я не кровожадный,но ввести расстрел не помешало бы! Человек 50-ят замешанных в коррупции,как в Китае,несмотря на чины, расстреляли бы,глядишь поутихло немножко воровство и люди видя что наказание следует верили президенту,а сейчас у него рейтинг 17 процентов,после всех выкрутасов!
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prezent2017
1528728611
Российскому футболу нужна свежая кровь без ЕГЭ.
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APchelov
1528729456
Порыпаются ещё немного, и опять Колоскова на трон посадят
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Kikujiro
1528773178
*ушел срочно сдавать кровь* (надеюсь до ЧМ успеют сделать им переливание,а то бедолаги присмерти)
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Denis SPb
1528868562
Кровопускание нужно!!!)))) Раньше многое лечилось так)))
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Рубик Докоян
1529646952
Так доноров хороших нет как было в СССР...
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Swamp_07
1530076390
Российским футболом должна заниматься прокуратура!
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