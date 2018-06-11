Юран: «Российскому футболу нужна свежая кровь»

Бывший нападающий сборной России Сергей Юран считает, что стоит уделять больше внимания всем лигам в чемпионате России, а не только РФПЛ.

«Такое впечатление, что есть РФПЛ, а остальные пусть ковыряются, пусть, как говорится, с ума сходят. Здесь нужно меньше болтологией заниматься, а действительно работать. И второй и первой лигам уделять внимание. Более ответственно нужно подходить.

Ведь не просто так наша сборная на протяжении последних чемпионатов мира и Европы не может из группы выйти. Уже нужно задуматься. Нужно менять систему, менять людей, которые там уже более 15 лет работают. Здесь нужна свежая кровь.

Вспомните последний чемпионат Европы: у нас из группы три команды из четырех выходило, мы умудрились четвертое место занять. Ну это, наверное, безобразие. Здесь не только тренер должен отвечать, но, наверное, и люди в футбольной федерации. Это все-таки и их ответственность», – считает Юран.