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    «Челси» начал переговоры с «Ювентусом» по Игуаину

    «Челси» начал переговоры с «Ювентусом» по трансферу нападающего Гонсало Игуаина.

    На этой неделе выяснилось, что директор «Челси» Марина Грановская связалась с братом и агентом аргентинца Николасом на предмет переезда игрока в Лондон этим летом.

    Теперь же «Челси» обратился к туринцам по поводу стоимости 30-летнего футболиста. «Старая синьора» готова расстаться с форвардом за 50 миллионов, а сам он будет рад сменить команду.

    Кроме того, синие заверили «Ювентус», что они готовы включить в сделку Альваро Морату. Испанец в прошлом месяце вместе со своим агентом уже провел встречу со спортивным директором туринцев Фабио Паратичи.

    Источник: Tribalfootball

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    08.06.2018 16:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +273

      Berikosha 8 июня 2018, 17:57

      50 многовато за 30 летнего

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