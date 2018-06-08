«Челси» начал переговоры с «Ювентусом» по Игуаину

«Челси» начал переговоры с «Ювентусом» по трансферу нападающего Гонсало Игуаина.

На этой неделе выяснилось, что директор «Челси» Марина Грановская связалась с братом и агентом аргентинца Николасом на предмет переезда игрока в Лондон этим летом.

Теперь же «Челси» обратился к туринцам по поводу стоимости 30-летнего футболиста. «Старая синьора» готова расстаться с форвардом за 50 миллионов, а сам он будет рад сменить команду.

Кроме того, синие заверили «Ювентус», что они готовы включить в сделку Альваро Морату. Испанец в прошлом месяце вместе со своим агентом уже провел встречу со спортивным директором туринцев Фабио Паратичи.