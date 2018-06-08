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    Марсело: «Роналду не владеет «Реалом». Перес решает, приглашать игроков или нет» 

    Защитник «Реала» Марсело высказался о возможном переходе форварда «ПСЖ» Неймара в мадридский клуб. Ранее сообщалось что форвард «Реала» Криштиану Роналду против перехода бразильского игрока.

    «Роналду не владеет «Реалом». Президент решает, приедет ли игрок в команду.

    Неймар не приедет, пока Роналду в команде? Ничего подобного нет. Все игроки хотят, чтобы Криштиану остался в команде, а двери для Неймара всегда открыты. Одна вещь не связана с другой.

    На мой взгляд, все лучшие игроки должны быть в «Реале». И я уже сказал два или три года назад, что Неймар должен однажды здесь оказаться», – сказал Марсело.

    «ПСЖ» из-за финансового фэйр-плей готов продать любого игрока кроме Неймара, Мбаппе и Кавани

    Источник: Skysports

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    08.06.2018 02:11
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 8 июня 2018, 17:11

      В случае ухода Роналду ,покупка Неймара может стать реальностью.

      1
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 8 июня 2018, 02:16

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Увы данный момент лутчие Барселоне мю мс челси шпоры псж Бавария... реале иско тони модрич карвахаль остольные проститутки и артисты в том числе и суарес

      -9
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 > de bruyne 8 июня 2018, 05:01

      Тебя накрыло?! Чё курил?

      5
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      Рейтинг: +663

      88serega88 > de bruyne 8 июня 2018, 07:58

      Возьми словарь

      0
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      Рейтинг: +617

      nelez > de bruyne 8 июня 2018, 11:12

      У тебя кроме профиля ничего нормального.

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