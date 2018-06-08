Марсело: «Роналду не владеет «Реалом». Перес решает, приглашать игроков или нет» 

Защитник «Реала» Марсело высказался о возможном переходе форварда «ПСЖ» Неймара в мадридский клуб. Ранее сообщалось что форвард «Реала» Криштиану Роналду против перехода бразильского игрока.

«Роналду не владеет «Реалом». Президент решает, приедет ли игрок в команду.

Неймар не приедет, пока Роналду в команде? Ничего подобного нет. Все игроки хотят, чтобы Криштиану остался в команде, а двери для Неймара всегда открыты. Одна вещь не связана с другой.

На мой взгляд, все лучшие игроки должны быть в «Реале». И я уже сказал два или три года назад, что Неймар должен однажды здесь оказаться», – сказал Марсело.

«ПСЖ» из-за финансового фэйр-плей готов продать любого игрока кроме Неймара, Мбаппе и Кавани