Линекер: «Рамос – отличный игрок и прекрасный хам»

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер прокомментировал слова защитника «Реала» Серхио Рамоса о травме нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха в финале Лиги чемпионов.

«Рамос – отличный игрок, и любая команда в мире захочет видеть его. Но он также прекрасный хам», – написал Линекер на своей странице в твиттере.

Салах травмировал плечо в борьбе с Рамосом в финале Лиги чемпионов. В том же матче в столкновении с испанцем сотрясение мозга заработал голкипер англичан Лорис Кариус.