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    Линекер: «Рамос – отличный игрок и прекрасный хам»

    Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер прокомментировал слова защитника «Реала» Серхио Рамоса о травме нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха в финале Лиги чемпионов.

    «Рамос – отличный игрок, и любая команда в мире захочет видеть его. Но он также прекрасный хам», – написал Линекер на своей странице в твиттере.

    Салах травмировал плечо в борьбе с Рамосом в финале Лиги чемпионов. В том же матче в столкновении с испанцем сотрясение мозга заработал голкипер англичан Лорис Кариус.

    Источник: Twitter

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    06.06.2018 14:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 6 июня 2018, 15:19

      Не только хам, но и симулянт. На принципиальных судей не нарывался.

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