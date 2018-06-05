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  • Роналду хотел получить от «Реала» контракт до 2024 года с зарплатой 75 миллионов в год

Роналду хотел получить от «Реала» контракт до 2024 года с зарплатой 75 миллионов в год

5 июня 2018, 15:39
36

Стало известно, на каких условиях нападающий «Реала» Криштиану Роналду был готов остаться в клубе.

Португалец хотел, чтобы мадридцы продлили с ним контракт до 2024 года с зарплатой 75 миллионов евро за сезон. Ранее сообщалось, что текущий заработок 33-летнего футболиста составляет чуть более 20 миллионов в год.

После финала Лиги чемпионов Роналду заявил, что не исключает своего ухода из Королевского клуба этим летом. Позже появились слухи, что форвард может покинуть Мадрид из-за разногласий по финансовым условиям нового соглашения.

Источник: Cadena Cope
Испания. Примера Реал Роналду Криштиану
Комментарии (36)
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dinar7777dinar
1528203325
за что девчонка хочет такие бабки? играет от силы полсезона !
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BRO_football
1528203461
Роналду слишком много просит, особенно учитывая то, что в последний год он сильно сбавил
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Гуус
1528204732
Приху** чтоле, в его возрасте пора бы уже аппетит начать убавлять.. и уехать доигрывать в китай, млс, рфпл, может быть в португалию в спортинг.
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Ricco76""
1528205084
На "спасибо"от Сбербанка пусть живёт))
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Обер-КанцлерЪ
1528205700
Роналду всегда был завышенного мнения о своей персоне. И вот наступил момент, когда он окончательно оторвался от реальности.
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Asbjorn
1528206458
Роналду конечно замечательный игрок,но очень самовлюбленный,и,если инфа правдива,то жадный
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DIDI 23
1528206700
Если из за жадности уйдёт из Реала, Памятник можно валить.
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Schicko
1528207137
да а в чем проблема-то? Роналду говорит: "Как я играю вы все видите: кому-то нравится, кому-то нет. Если нравится, как я играю - готов играть за вас за 75 лямов в год. Не согласны - поищем покупателей на рынке, авось, найдутся (спойлер - и они найдутся)". Чего тут охреневшего? Это рынок.
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Полная Канистра
1528208423
хлеб с маслом уже приелся хочет теперь чтобы сверху ещё и икра черная была
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OfaZavr
1528215150
ну и чем подтверждается данная информация? так хоть кто сочинять может.
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