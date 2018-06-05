Роналду хотел получить от «Реала» контракт до 2024 года с зарплатой 75 миллионов в год

Наверняка - высосано из пальца. Причем - немытого.
Вряд ли португалец настолько отбитый.
Стало известно, на каких условиях нападающий «Реала» Криштиану Роналду был готов остаться в клубе.
Португалец хотел, чтобы мадридцы продлили с ним контракт до 2024 года с зарплатой 75 миллионов евро за сезон. Ранее сообщалось, что текущий заработок 33-летнего футболиста составляет чуть более 20 миллионов в год.
После финала Лиги чемпионов Роналду заявил, что не исключает своего ухода из Королевского клуба этим летом. Позже появились слухи, что форвард может покинуть Мадрид из-за разногласий по финансовым условиям нового соглашения.