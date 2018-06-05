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    Роналду хотел получить от «Реала» контракт до 2024 года с зарплатой 75 миллионов в год

    Стало известно, на каких условиях нападающий «Реала» Криштиану Роналду был готов остаться в клубе.

    Португалец хотел, чтобы мадридцы продлили с ним контракт до 2024 года с зарплатой 75 миллионов евро за сезон. Ранее сообщалось, что текущий заработок 33-летнего футболиста составляет чуть более 20 миллионов в год.

    После финала Лиги чемпионов Роналду заявил, что не исключает своего ухода из Королевского клуба этим летом. Позже появились слухи, что форвард может покинуть Мадрид из-за разногласий по финансовым условиям нового соглашения.

    Источник: Cadena Cope

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    05.06.2018 15:39
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +232

      Sterh 6 июня 2018, 10:10

      Наверняка - высосано из пальца. Причем - немытого.
      Вряд ли португалец настолько отбитый.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1216

      VikNMar 6 июня 2018, 07:13

      Ну это уже полный бред ........ если правда .

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100731

      zigbert 5 июня 2018, 22:05

      Пустая болтовня.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 5 июня 2018, 19:52

      План покинуть команду

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 июня 2018, 19:12

      ну и чем подтверждается данная информация? так хоть кто сочинять может.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 5 июня 2018, 19:02

      Решил до 39 лет за Реал играть, многовато и зп слишком большая по мне !

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 > XaXatyn 5 июня 2018, 19:51

      Это утка зачем нервы тратить

      0
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      Рейтинг: +1241

      ARSteven89 5 июня 2018, 18:52

      А что, такие деньги вообще существуют??? 75М евро в год = 6,25М евро в месяц = 208333 евро в день = 8680 евро в час = 144,66 евро в МИНУТУ обычной жизни в команде...

      0
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      Рейтинг: +1241

      ARSteven89 > ARSteven89 5 июня 2018, 18:54

      Ё моё, это даже не в год он хочет, а за сезон, который длится 9 месяцев...

      0
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      Рейтинг: +2556

      andrej-lucevich 5 июня 2018, 18:07

      а жопа не слипнется?

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 5 июня 2018, 17:20

      хлеб с маслом уже приелся хочет теперь чтобы сверху ещё и икра черная была

      1
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      Рейтинг: +110

      Schicko 5 июня 2018, 16:58

      да а в чем проблема-то? Роналду говорит: "Как я играю вы все видите: кому-то нравится, кому-то нет. Если нравится, как я играю - готов играть за вас за 75 лямов в год. Не согласны - поищем покупателей на рынке, авось, найдутся (спойлер - и они найдутся)".
      Чего тут охреневшего? Это рынок.

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