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    Полузащитник Саудовской Аравии: «Никого не знаю из сборной России»

    Полузащитник сборной Саудовской Аравии Тайсир Аль-Джассим заявил, что никого не знает из состава сборной России.

    «Россия – великолепная страна. Мы верим, что в плане организации все будет на высшем уровне, и нас ожидает один из лучших чемпионатов мира.

    У нас пока нет большого количества информации о сборной России. Но россияне играют дома, у них будет большая поддержка.

    Если честно, никого не знаю из состава российской сборной, не слежу за их чемпионатом», – сказал Аль-Джассим.

    Сборная России и Саудовской Аравии сыграют на групповом этапе ЧМ-2018.

    Источник: Р-Спорт

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    03.06.2018 18:04
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 4 июня 2018, 18:48

      Будет игра в слепую - мы тоже никого не знаем из саудитов.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 4 июня 2018, 10:12

      "Месси? Нет, не слышал..." - заявил игрок сборной Саудовской Аварии Аль.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 3 июня 2018, 22:18

      Ну зато все в мире знают состав Саудитов...
      В раме играет Аль-
      Не плохой хав крайний и опорник Аль-
      Ну и звезда команды Аль, зверь просто, круче Салаха, ведь Аль вытянул сборную на чемпионат))))

      -1
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      Рейтинг: +67

      Hangeldi 3 июня 2018, 21:36

      Тренеру Саудовской Аравии - Вы знаете игроков вашей команды?
      - Нет никого не знаю даже не слежу за ихним чемпионатом!!!

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 3 июня 2018, 20:49

      ну вот и познакомишься со всеми может ещё и в баню пригласят после игры а чабан барашка уделает

      3
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      Рейтинг: +7816

      BarStep 3 июня 2018, 20:10

      Ой красава..., представляешь - мы тоже!

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 3 июня 2018, 20:07

      Ээээ, дорогой, у нас такие ахалтекинцы есть, вах-вах...

      0
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 3 июня 2018, 19:53

      Ему некогда следить за нашим чемпионатом...ппц
      Хоть бы Аршавина назвал..или Миранчука)

      0
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      Рейтинг: +91

      kanaev 3 июня 2018, 19:52

      Как будто кто—то знает футболистов Саудовской Аравии??

      4
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      Рейтинг: +148

      Sarco 3 июня 2018, 19:44

      Не удивительно ) даже я будучи гражданином РФ не всех там знаю )))

      2
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