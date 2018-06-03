Полузащитник Саудовской Аравии: «Никого не знаю из сборной России»

Полузащитник сборной Саудовской Аравии Тайсир Аль-Джассим заявил, что никого не знает из состава сборной России.

«Россия – великолепная страна. Мы верим, что в плане организации все будет на высшем уровне, и нас ожидает один из лучших чемпионатов мира.

У нас пока нет большого количества информации о сборной России. Но россияне играют дома, у них будет большая поддержка.

Если честно, никого не знаю из состава российской сборной, не слежу за их чемпионатом», – сказал Аль-Джассим.

Сборная России и Саудовской Аравии сыграют на групповом этапе ЧМ-2018.