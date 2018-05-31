Перес: «Не хочу говорить Зидану «прощай». Он еще вернется»

Президент «Реала» Флорентино Перес прокомментировал уход Зинедина Зидана с должности главного тренера клуба.

«После победы в Лиге чемпионов решение Зидана стало неожиданным. Это грустный день для меня, болельщиков и игроков. Зинедин знает, что я хотел видеть его в команде в любом амплуа. Я убеждал его остаться навсегда.

Хочу напомнить ему, что этот клуб – его дом и семья. Благодарю его за преданность и привязанность. Не хочу говорить «прощай», я говорю «до свидания». Не сомневаюсь, что он еще вернется», – сказал Перес.

К бывшему тренеру также обратился капитан команды Серхио Рамос.