Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментирован слова форварда Гарета Бэйла, который не исключил ухода из мадридского клуба.

«У всех свои интересы, все по-своему думают о будущем. Это команда, и ничего не изменится. Как и всегда, я пытаюсь сделать все, что могу и все лучшее для команды.

Иногда одни игроки заслуживают больше времени на поле, и я понимаю тех, кто хочет играть больше. Бэйл забил в финале ЛЧ, так что для него естественно хотеть играть больше», – сказал Зидан.

Бэйл заявил, что может уйти из «Реала»