Черышев: «После матча с «Реалом» зашел к ним в раздевалку. Пообщался, пожелал удачи в финале Лиги чемпионов»

Полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев высказал мнение о минувшем сезоне, а также рассказал, что после матча заключительного тура Примеры с «Реалом» (2:2) побывал в раздевалке у мадридцев и пожелал им удачи в финале Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

Россиянин был футболистом «Реала» с 2013 по 2016 год.

«Сезон в Испании получился непростой. В начале были трудности, нечасто играл. Но слава богу, потом заиграл больше. В последние два месяца получились интересными – команда стала выигрывать, а я стал выходить в основном составе. Просто хочется продолжить хорошую работу.

Так получилось, что на прошлой неделе играли как раз против «Реала». Я зашел в раздевалку, пожелал всем удачи, пообщался немножко. Думаю, что они готовы побеждать. Не знаю, с каким счетом, но «Реалу» по силам выиграть. Шансы у англичан есть – сильная команда. Мы видели, как они играли против «Ромы». Будет тяжело.

Думаю, Зидан – уникальный человек и футболист, лучший из лучших. И в качестве тренера у него тоже получается. Поэтому просто хочу пожелать удачи», – сказал Черышев.