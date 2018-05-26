Футболист из Cерии D застрелил девушку, которая отказалась к нему вернуться, а после покончил собой

Трагедия произошла в клубе Серии D «Тутточуойо». Нападающий команды Федерико Дзини был найден мертвым вместе со своей бывшей девушкой после предполагаемого убийства и самоубийства.

Завтра футболисту должно было исполнится 25 лет. Он приехал к своей 29-летней бывшей подруге Элизе Амато и стал ее просить вернуться к нему.

Судя по всему, девушка отказалась. Соседи сообщили, что услышали выстрелы за ее домом и вызвали полицию. Дзини покинул дом до приезда правоохранительных органов, забрав уже мертвое тело подруги с собой.

Пара была найдена в машине нападающего рядом с спортивным центром в Сан-Минато недалеко от Пизы. Оба были мертвы. Сообщается, что Дзини покончил собой.