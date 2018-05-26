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  • Футболист из Cерии D застрелил девушку, которая отказалась к нему вернуться, а после покончил собой

Футболист из Cерии D застрелил девушку, которая отказалась к нему вернуться, а после покончил собой

26 мая 2018, 15:59
11

Трагедия произошла в клубе Серии D «Тутточуойо». Нападающий команды Федерико Дзини был найден мертвым вместе со своей бывшей девушкой после предполагаемого убийства и самоубийства.

Завтра футболисту должно было исполнится 25 лет. Он приехал к своей 29-летней бывшей подруге Элизе Амато и стал ее просить вернуться к нему.

Судя по всему, девушка отказалась. Соседи сообщили, что услышали выстрелы за ее домом и вызвали полицию. Дзини покинул дом до приезда правоохранительных органов, забрав уже мертвое тело подруги с собой.

Пара была найдена в машине нападающего рядом с спортивным центром в Сан-Минато недалеко от Пизы. Оба были мертвы. Сообщается, что Дзини покончил собой.

Источник: Football Italia
Италия
Комментарии (11)
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Алексстелс
1527340117
"Я у мамы *******"...
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Viper for CSKA
1527340514
При чём тут футбол?
Ответить
Defensore
1527341617
положил жизнь, чтобы сделать Тутточуойо популярным хотя бы на короткое время) Соболезнования родственникам.
Ответить
giluxa1963
1527342918
идиот что сказать было бы из за чего себя жизни лишать
Ответить
Garrincha58
1527346389
шекспировские страсти мордасти
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OfaZavr
1527350318
ох глупостей натворил, такой молодой и жизнь ведь одна...
Ответить
zigbert
1527420838
Страшная трагедия и нелепая смерть двух молодых людей.
Ответить
омск55
1527439830
Мозги походу мячом отбили
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