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    Фассоне: «Милан» купит двух-трех игроков даже если будет исключен из Лиги Европы»

    Генеральный директор «Милана» Марко Фассоне прокомментировал итоги сегодняшнего заседания УЕФА. Ранее стало известно, что из-за нарушения финансового фэйр-плей итальянский клуб может быть не допущен к участию в Лиге Европы в сезоне-2018/19.

    «Решение УЕФА не является окончательным. Если бы «Милан» был исключен из еврокубков, наши доходы стали бы меньше, и мы учитывали бы это в летнее трансферное окно.

    Однако тот факт, что мы не ожидаем каких-либо покупок или продаж в ближайшие две недели, не связан с решением УЕФА. Если наш доход упадет, мы немного сократим трансферный бюджет, но я это предвидел.

    Приобретения? Я старался быть прозрачным и честным с болельщиками. Независимо от нашего участия в Лиге Европы, новые футболисты придут. Их не будет 10, но два-три точно. Я все равно должен понять, сколько мы можем потратить, но исключение из Лиги Европы не повлияет на это», – сказал Фассоне.

    УЕФА может исключить «Милан» из Лиги Европы

    Источник: Tribalfootball

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    26.05.2018 13:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 26 мая 2018, 14:23

      ну ну, в прошлом сезоне тоже много покупали и что

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