Фассоне: «Милан» купит двух-трех игроков даже если будет исключен из Лиги Европы»

Генеральный директор «Милана» Марко Фассоне прокомментировал итоги сегодняшнего заседания УЕФА. Ранее стало известно, что из-за нарушения финансового фэйр-плей итальянский клуб может быть не допущен к участию в Лиге Европы в сезоне-2018/19.

«Решение УЕФА не является окончательным. Если бы «Милан» был исключен из еврокубков, наши доходы стали бы меньше, и мы учитывали бы это в летнее трансферное окно.

Однако тот факт, что мы не ожидаем каких-либо покупок или продаж в ближайшие две недели, не связан с решением УЕФА. Если наш доход упадет, мы немного сократим трансферный бюджет, но я это предвидел.

Приобретения? Я старался быть прозрачным и честным с болельщиками. Независимо от нашего участия в Лиге Европы, новые футболисты придут. Их не будет 10, но два-три точно. Я все равно должен понять, сколько мы можем потратить, но исключение из Лиги Европы не повлияет на это», – сказал Фассоне.

УЕФА может исключить «Милан» из Лиги Европы