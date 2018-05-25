Зидан: «Роналду готов к финалу если не на 150 процентов, то на 140. Это неплохо!»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан в преддверии финала Лиги чемпионов рассказал о состоянии форварда Криштиану Роналду.

«Криштиану в хорошей форме. Если не на 150 процентов, то на 140. Это неплохо! Завтра будет последняя игра сезона. Он живет, чтобы играть в таких матчах.

Мне нужно принимать решения. Все наши игроки – хорошие, но многие будут оставлены в запасе. Мы думаем как команда. Игрок может расстроиться, но, когда игра начнется, он будет с командой. Мы должны оставаться командой», – сказал Зидан.

Матч «Реал» – «Ливерпуль» пройдет в субботу, 26 мая. Игра начнется в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.