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    Лунев: «Дзюба? Это вообще плюс десять к настрою и психологии»

    Голкипер сборной России Андрей Лунев поделился ожиданиями от чемпионата мира и высказался о вызове защитника Сергея Игнашевича и форварда Артема Дзюбы в команду.

    – На групповом этапе мы сыграем с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

    – Рабочая группа, в которой надо играть и выходить из нее. Но мы не торопимся, готовимся пошагово. Наверное, в ближайшие дни начнем разбирать предстоящих соперников.

    – Возвращение такого опытного защитника, как Сергей Игнашевич, добавляет уверенности вратарю?

    – Все плюс пять к уверенности.

    – А нападающего Артема Дзюбы?

    – Это вообще плюс десять к настрою и психологии (улыбается).

    Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля.

    Источник: ТАСС

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    25.05.2018 19:16
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 мая 2018, 11:10

      главное чтобы не только развлекал но и свои прямые обязанности не забывал делать)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +742

      Makaweli 25 мая 2018, 23:56

      Вам поможет только угроза ядерной атаки на соперника, а так вы ноль, вас даже не знают за пределами России, вы ноль, что и увидим!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1168

      Argon 25 мая 2018, 23:42

      Походу Лунёв переиграл в компьютерные игры. Березуцкий +5 к дереву

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 25 мая 2018, 22:11

      Надо запомнить Игнашевич 5+ Дзюба 10+ .

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 25 мая 2018, 21:26

      И плюс ноль к результатам.Главное поржать

      0
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 25 мая 2018, 20:46

      А что вы выиграли с этим +10. Ржете и ни хрена не играете.

      1
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 25 мая 2018, 19:23

      Почему,когда Лунёв молчал-казалось,что професьЁнал..
      Много текста,много..пойдёт по стопам Лодыгина...

      2
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 25 мая 2018, 19:21

      Вот так, математически безапелляционно, Лунёв разложил пропорциональность влияния и полезности игроков в сборной!..))

      7
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