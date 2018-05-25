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  • Лунев: «Дзюба? Это вообще плюс десять к настрою и психологии»

Лунев: «Дзюба? Это вообще плюс десять к настрою и психологии»

25 мая 2018, 19:16
8

Голкипер сборной России Андрей Лунев поделился ожиданиями от чемпионата мира и высказался о вызове защитника Сергея Игнашевича и форварда Артема Дзюбы в команду.

– На групповом этапе мы сыграем с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

– Рабочая группа, в которой надо играть и выходить из нее. Но мы не торопимся, готовимся пошагово. Наверное, в ближайшие дни начнем разбирать предстоящих соперников.

– Возвращение такого опытного защитника, как Сергей Игнашевич, добавляет уверенности вратарю?

– Все плюс пять к уверенности.

– А нападающего Артема Дзюбы?

– Это вообще плюс десять к настрою и психологии (улыбается).

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля.

Источник: ТАСС
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Зенит Россия Дзюба Артем Лунев Андрей
Комментарии (8)
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insider_retro
1527265308
Вот так, математически безапелляционно, Лунёв разложил пропорциональность влияния и полезности игроков в сборной!..))
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shinnik
1527265387
Почему,когда Лунёв молчал-казалось,что професьЁнал.. Много текста,много..пойдёт по стопам Лодыгина...
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RedWhiteFans2
1527270397
А что вы выиграли с этим +10. Ржете и ни хрена не играете.
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Axe111
1527272802
И плюс ноль к результатам.Главное поржать
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zigbert
1527275492
Надо запомнить Игнашевич 5+ Дзюба 10+ .
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Argon
1527280939
Походу Лунёв переиграл в компьютерные игры. Березуцкий +5 к дереву
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Makaweli
1527281812
Вам поможет только угроза ядерной атаки на соперника, а так вы ноль, вас даже не знают за пределами России, вы ноль, что и увидим!
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OfaZavr
1527322228
главное чтобы не только развлекал но и свои прямые обязанности не забывал делать)
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