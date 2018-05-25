Лунев: «Дзюба? Это вообще плюс десять к настрою и психологии»

Голкипер сборной России Андрей Лунев поделился ожиданиями от чемпионата мира и высказался о вызове защитника Сергея Игнашевича и форварда Артема Дзюбы в команду.
– На групповом этапе мы сыграем с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.
– Рабочая группа, в которой надо играть и выходить из нее. Но мы не торопимся, готовимся пошагово. Наверное, в ближайшие дни начнем разбирать предстоящих соперников.
– Возвращение такого опытного защитника, как Сергей Игнашевич, добавляет уверенности вратарю?
– Все плюс пять к уверенности.
– А нападающего Артема Дзюбы?
– Это вообще плюс десять к настрою и психологии (улыбается).
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля.
Источник: ТАСС