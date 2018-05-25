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  • Прядкин: «Большинство клубов поддержали введение двухматчевых противостояний начиная с 1/16 финала Кубка России»

Прядкин: «Большинство клубов поддержали введение двухматчевых противостояний начиная с 1/16 финала Кубка России»

25 мая 2018, 16:30
11

Президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что многие клубы поддержали идею по поводу введения двухматчевых противостояний в Кубке России начиная с 1/16 финала турнира. По его словам, данный вопрос будет обсуждаться на следующей неделе.

«По Кубку России считаем, что надо вернуться к схеме двух матчей. Совместная рабочая группа РФС, РФПЛ, ФНЛ по этому поводу соберется на следующей неделе. Считаем, что с 1/16 финала нужно ввести двухматчевую систему, большинство клубов поддержало это предложение «Краснодара», – сказал Прядкин.

Система, по которой победитель определялся в двух поединках на одной стадии, действовала в Кубке России с 2003 по 2007 год.

Источник: Р-Спорт
Россия. Кубок Прядкин Сергей
Комментарии (11)
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Евгений Агеев
1527255322
Что то мне слабо верится. То они вообще не горят желанием участвовать в этом турнире, а тут еще за то, чтобы играть столько лишних матчей...
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кузнецов артем
1527256866
Нормально теперь возможны еще 4 матча за сезон на домашнем стадионе, думаю это поможет привлечь интерес к кубку среди клубов топ5 ведь за посещение болельщиками домашних матчей могут денег получить, причем гораздо больше чем сами призовые за кубок
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vladimir-7
1527259323
Кубок стал неинтересен, поэтому для лидеров РФПЛ (5-6 команд) безразлично, будут играть одну игру или две с 1/16 финала, они будут проигрывать до 1/16 и дальше просто наблюдать за играми Необходимо сделать так, чтобы был интерес к Кубку России.
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овертайм
1527261104
теперь случайных финалистов не будет)
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Garrincha58
1527262373
главное погодные условия, а кто хочет тот и в двух матчах сольет результат вот если бы в денежном эквиваленте заинтересовать команды тогда другой вопрос а так у нас ничего не изменится все что то выдумывают меняют а результат один сборная на 65 месте команды дальше 1/8 никуда не выходят за редчайшим случаем и то радуются как Акинфеев мол мы в этом году дошли до 1/4 ЛЕ во какой результат
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OfaZavr
1527265432
если клубы будут заинтересованы в этом турнире а не как обычно сливать кубок то это хорошее нововведение.
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zigbert
1527273163
Тут есть свои плюсы и минусы ,но если клубы проголосуют за эту систему ,то ее надо принимать.
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bset
1528548453
А в чем проблема ввести двухматчевое противостояние во всем кубке? Почему только с 1/16?
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Александ1982
1528575276
это чтобы богатые клубы в случае проигрыша в одном матче смогли вернуть лицо!!! не надо так, это же кубок где выиграть может любая команда
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