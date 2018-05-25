Прядкин: «Большинство клубов поддержали введение двухматчевых противостояний начиная с 1/16 финала Кубка России»

Президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что многие клубы поддержали идею по поводу введения двухматчевых противостояний в Кубке России начиная с 1/16 финала турнира. По его словам, данный вопрос будет обсуждаться на следующей неделе.

«По Кубку России считаем, что надо вернуться к схеме двух матчей. Совместная рабочая группа РФС, РФПЛ, ФНЛ по этому поводу соберется на следующей неделе. Считаем, что с 1/16 финала нужно ввести двухматчевую систему, большинство клубов поддержало это предложение «Краснодара», – сказал Прядкин.

Система, по которой победитель определялся в двух поединках на одной стадии, действовала в Кубке России с 2003 по 2007 год.