Прядкин: «Большинство клубов поддержали введение двухматчевых противостояний начиная с 1/16 финала Кубка России»

это чтобы богатые клубы в случае проигрыша в одном матче смогли вернуть лицо!!! не надо так, это же кубок где выиграть может любая команда
Президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что многие клубы поддержали идею по поводу введения двухматчевых противостояний в Кубке России начиная с 1/16 финала турнира. По его словам, данный вопрос будет обсуждаться на следующей неделе.
«По Кубку России считаем, что надо вернуться к схеме двух матчей. Совместная рабочая группа РФС, РФПЛ, ФНЛ по этому поводу соберется на следующей неделе. Считаем, что с 1/16 финала нужно ввести двухматчевую систему, большинство клубов поддержало это предложение «Краснодара», – сказал Прядкин.
Система, по которой победитель определялся в двух поединках на одной стадии, действовала в Кубке России с 2003 по 2007 год.