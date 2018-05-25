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    Прядкин: «Большинство клубов поддержали введение двухматчевых противостояний начиная с 1/16 финала Кубка России»

    Президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что многие клубы поддержали идею по поводу введения двухматчевых противостояний в Кубке России начиная с 1/16 финала турнира. По его словам, данный вопрос будет обсуждаться на следующей неделе.

    «По Кубку России считаем, что надо вернуться к схеме двух матчей. Совместная рабочая группа РФС, РФПЛ, ФНЛ по этому поводу соберется на следующей неделе. Считаем, что с 1/16 финала нужно ввести двухматчевую систему, большинство клубов поддержало это предложение «Краснодара», – сказал Прядкин.

    Система, по которой победитель определялся в двух поединках на одной стадии, действовала в Кубке России с 2003 по 2007 год.

    Источник: Р-Спорт

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    25.05.2018 16:30
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 9 июня 2018, 23:14

      это чтобы богатые клубы в случае проигрыша в одном матче смогли вернуть лицо!!! не надо так, это же кубок где выиграть может любая команда

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 9 июня 2018, 15:47

      А в чем проблема ввести двухматчевое противостояние во всем кубке? Почему только с 1/16?

      0
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 25 мая 2018, 21:32

      Тут есть свои плюсы и минусы ,но если клубы проголосуют за эту систему ,то ее надо принимать.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 мая 2018, 19:23

      если клубы будут заинтересованы в этом турнире а не как обычно сливать кубок то это хорошее нововведение.

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 25 мая 2018, 18:32

      главное погодные условия, а кто хочет тот и в двух матчах сольет результат вот если бы в денежном эквиваленте заинтересовать команды тогда другой вопрос а так у нас ничего не изменится все что то выдумывают меняют а результат один сборная на 65 месте команды дальше 1/8 никуда не выходят за редчайшим случаем и то радуются как Акинфеев мол мы в этом году дошли до 1/4 ЛЕ во какой результат

      0
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 25 мая 2018, 18:11

      теперь случайных финалистов не будет)

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 25 мая 2018, 17:42

      Кубок стал неинтересен, поэтому для лидеров РФПЛ (5-6 команд)
      безразлично, будут играть одну игру или две с 1/16 финала, они
      будут проигрывать до 1/16 и дальше просто наблюдать за играми
      Необходимо сделать так, чтобы был интерес к Кубку России.

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      Рейтинг: +1036

      овертайм > vladimir-7 25 мая 2018, 18:12

      до 1/16 они не участвуют)

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > овертайм 26 мая 2018, 08:03

      Ну, да. Значит вообще не будут играть на кубок.

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 25 мая 2018, 17:01

      Нормально теперь возможны еще 4 матча за сезон на домашнем стадионе, думаю это поможет привлечь интерес к кубку среди клубов топ5 ведь за посещение болельщиками домашних матчей могут денег получить, причем гораздо больше чем сами призовые за кубок

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      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев 25 мая 2018, 16:35

      Что то мне слабо верится. То они вообще не горят желанием участвовать в этом турнире, а тут еще за то, чтобы играть столько лишних матчей...

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