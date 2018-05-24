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    Чеферин: «Возможно, будем проводить финалы Лиги чемпионов не в Европе»

    Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал информацию о проведении последующих финальных матчей Лиги чемпионов на других континентах. Функционер не отрицает такую перспективу.

    «Да, это возможная перспектива. Но не более. Мы понимаем, что наш турнир интересен по всему земному шару и посмотреть главный матч хотят везде», – сказал президент.

    Ранее Чеферин сказал, что футбол не продается.

    Источник: Marca

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    24.05.2018 21:07
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 мая 2018, 11:02

      опять финансовая сторона преобладает в таком решении, а сам только вчера говорил что футбол не продается))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +254

      fabio_c 24 мая 2018, 23:49

      ага. чемпионат Азии будем в Южной Америке проводить, а кубок Африки в Канаде. "ну ты понел"

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +63

      LogvinovSerj13 24 мая 2018, 23:27

      Так вы и так в этом году проводите финал не в Европе!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 24 мая 2018, 21:52

      в хер мне впало смотреть прямую в 3-4 утра к примеру...не покричать-не по бухать,в баре не досидеть.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 24 мая 2018, 21:43

      Теперь Европа убедилась, что такое Украина и, что в серьезных
      делах ей доверять нельзя и никакой совместной деятельности вести невозможно. После проведения ЧМ в России Европа убедится, что России можно доверять, с ней нужно дружить
      и сотрудничать.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit > vladimir-7 24 мая 2018, 21:53

      дело не в стране,а в жадности кучки людей.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > 3a zenit 25 мая 2018, 10:36

      За рубежом не рассматривают конкретных людей,
      а судят о действиях государства в целом.

      1
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