Чеферин: «Возможно, будем проводить финалы Лиги чемпионов не в Европе»

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал информацию о проведении последующих финальных матчей Лиги чемпионов на других континентах. Функционер не отрицает такую перспективу.

«Да, это возможная перспектива. Но не более. Мы понимаем, что наш турнир интересен по всему земному шару и посмотреть главный матч хотят везде», – сказал президент.

Ранее Чеферин сказал, что футбол не продается.