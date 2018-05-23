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    Президент «Лиона»: «Фекир в «Ливерпуле»? Нужно быть очень богатым, чтобы подписать его»

    Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас прокомментировал информацию о возможном переходе полузащиника Набиля Фекира в «Ливерпуль».

    «Не было контактов с ни «Ливерпулем», ни с каким-либо другим клубом. Я не говорил с Фекиром о его будущем.

    Набиль очень хочет остаться в команде после попадания в Лигу чемпионов на следующий сезон. Мы спокойно обсудим все. На данный момент еще ничего не решено.

    Нужно быть очень богатым, чтобы подписать Фекира в этом году», – цитирует Оласа Sky Sports со ссылкой на SFR.

    В прошедшем сезоне Фекир забил 23 мяча в 40 играх за «Лион».

    Canal+: клубы договорились о переходе Фекира из «Лиона» в «Ливерпуль» за 69 миллионов

    Источник: Skysports

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    23.05.2018 13:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +169

      TY13R 23 мая 2018, 15:45

      безсмысленное набивание цены - в переди ЧМ!

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      Рейтинг: +49

      Динамо Тбилиси 81 23 мая 2018, 15:14

      ну если Ливерпуль позволил себе в свое время продать Кевина Кигана то кто такой Фекира! подпишем, если надо будет!

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