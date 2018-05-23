Президент «Лиона»: «Фекир в «Ливерпуле»? Нужно быть очень богатым, чтобы подписать его»

Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас прокомментировал информацию о возможном переходе полузащиника Набиля Фекира в «Ливерпуль».

«Не было контактов с ни «Ливерпулем», ни с каким-либо другим клубом. Я не говорил с Фекиром о его будущем.

Набиль очень хочет остаться в команде после попадания в Лигу чемпионов на следующий сезон. Мы спокойно обсудим все. На данный момент еще ничего не решено.

Нужно быть очень богатым, чтобы подписать Фекира в этом году», – цитирует Оласа Sky Sports со ссылкой на SFR.

В прошедшем сезоне Фекир забил 23 мяча в 40 играх за «Лион».

Canal+: клубы договорились о переходе Фекира из «Лиона» в «Ливерпуль» за 69 миллионов