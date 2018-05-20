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    Canal+: клубы договорились о переходе Фекира из «Лиона» в «Ливерпуль» за 69 миллионов

    Как сообщает Canal+, атакующий футболист «Лиона» Набиль Фекир продолжит карьеру в «Ливерпуле». Стороны уже договорились о летнем переходе игрока, стоимость которого составит 69 миллионов евро.

    Также спортсменом интересовались и другие клубы АПЛ – «Арсенал», «Челси», а также испанский «Атлетико».

    В текущем сезоне Лиги 1 Фекир провел 28 матчей и забил 17 голов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.05.2018 06:24
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1241

      ARSteven89 20 мая 2018, 12:47

      Учитывая как может варьировать схемы в атаке Юрген Клопп, то с такими игроками как Фирмино, Мане, Салах + Фекир, можно и о чемпионстве в АПЛ задумываться, НО атака атакой, а в обороне к Ван Дейку нужен ещё один высококлассный защитник, так как пара Ловрен-Клаван это же вообще миру-смерть...

      1
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      Рейтинг: +49

      Динамо Тбилиси 81 > ARSteven89 20 мая 2018, 16:59

      ну ,не надо так про Ловрена ему просто не везет. а вот оборону надо укреплять!!!

      0
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      Рейтинг: +163

      Nimnul 20 мая 2018, 10:35

      Пора придумывать мерсисайдцам второе название,что-то типа "Аль-Ливерпуль"))))

      -2
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 20 мая 2018, 06:49

      Связка его с Салахом принесет немало голов.

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > vick-north-west 20 мая 2018, 10:39

      а еще неизвестно будет ли связка может он вместо Салаха и куплен

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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west > Garrincha58 20 мая 2018, 10:45

      Будет, никуда Салах не денется, по крайней мере еще сезон.

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