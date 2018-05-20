Canal+: клубы договорились о переходе Фекира из «Лиона» в «Ливерпуль» за 69 миллионов

Как сообщает Canal+, атакующий футболист «Лиона» Набиль Фекир продолжит карьеру в «Ливерпуле». Стороны уже договорились о летнем переходе игрока, стоимость которого составит 69 миллионов евро.

Также спортсменом интересовались и другие клубы АПЛ – «Арсенал», «Челси», а также испанский «Атлетико».

В текущем сезоне Лиги 1 Фекир провел 28 матчей и забил 17 голов.