Canal+: клубы договорились о переходе Фекира из «Лиона» в «Ливерпуль» за 69 миллионов

Учитывая как может варьировать схемы в атаке Юрген Клопп, то с такими игроками как Фирмино, Мане, Салах + Фекир, можно и о чемпионстве в АПЛ задумываться, НО атака атакой, а в обороне к Ван Дейку нужен ещё один высококлассный защитник, так как пара Ловрен-Клаван это же вообще миру-смерть...
Как сообщает Canal+, атакующий футболист «Лиона» Набиль Фекир продолжит карьеру в «Ливерпуле». Стороны уже договорились о летнем переходе игрока, стоимость которого составит 69 миллионов евро.
Также спортсменом интересовались и другие клубы АПЛ – «Арсенал», «Челси», а также испанский «Атлетико».
В текущем сезоне Лиги 1 Фекир провел 28 матчей и забил 17 голов.