«Манчестер Юнайтед» – самый дорогой клуб Европы, «Реал» – второй

Определен список самых дорогих европейских футбольных клубов по оценке аудиторской компании KPMG. Возглавляет его «Манчестер Юнайтед».

Стоимость английского клуба оценивается в 3,25 миллиарда евро. Такая цифра получена на основе анализа финансовой деятельности клубов в сезонах-2015/16 и 2016/17, а в основу легла рентабельность, права на вещание, популярность, спортивный потенциал и ценность стадиона.

На втором месте идет «Реал», а за нем – «Барселона». Их стоимость оценивается в 2,92 миллиарда евро и 2,78 миллиарда евро соответственно.

Первая десятка данного рейтинга выглядит следующим образом:

1. «Манчестер Юнайтед» (Англия) – 3,255 миллиарда евро

2. «Реал» (Испания) – 2,92

3. «Барселона» (Испания) – 2,78

4. «Бавария» (Германия) – 2,55

5. «Манчестер Сити» (Англия) – 2,16

6. «Арсенал» (Англия) – 2,10

7. «Челси» (Англия) – 1,76

8. «Ливерпуль» (Англия) – 1,58

9. «Ювентус» (Италия) – 1,3

10. «Тоттенхэм» (Англия) – 1,29