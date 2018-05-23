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    «Манчестер Юнайтед» – самый дорогой клуб Европы, «Реал» – второй

    Определен список самых дорогих европейских футбольных клубов по оценке аудиторской компании KPMG. Возглавляет его «Манчестер Юнайтед».

    Стоимость английского клуба оценивается в 3,25 миллиарда евро. Такая цифра получена на основе анализа финансовой деятельности клубов в сезонах-2015/16 и 2016/17, а в основу легла рентабельность, права на вещание, популярность, спортивный потенциал и ценность стадиона.

    На втором месте идет «Реал», а за нем – «Барселона». Их стоимость оценивается в 2,92 миллиарда евро и 2,78 миллиарда евро соответственно.

    Первая десятка данного рейтинга выглядит следующим образом:

    1. «Манчестер Юнайтед» (Англия) – 3,255 миллиарда евро

    2. «Реал» (Испания) – 2,92

    3. «Барселона» (Испания) – 2,78

    4. «Бавария» (Германия) – 2,55

    5. «Манчестер Сити» (Англия) – 2,16

    6. «Арсенал» (Англия) – 2,10

    7. «Челси» (Англия) – 1,76

    8. «Ливерпуль» (Англия) – 1,58

    9. «Ювентус» (Италия) – 1,3

    10. «Тоттенхэм» (Англия) – 1,29

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.05.2018 06:08
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100729

      zigbert 23 мая 2018, 20:07

      Больше половины из АПЛ.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 23 мая 2018, 10:12

      Арсенал и спортивный потенциал ? Если также будут, что мне нравиться, растить молодежь - то им до ЛЧ еще лет 5 трудиться.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +399

      kella 23 мая 2018, 08:37

      А где же Зенит со своим стадионом?

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