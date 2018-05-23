«Манчестер Юнайтед» – самый дорогой клуб Европы, «Реал» – второй

Определен список самых дорогих европейских футбольных клубов по оценке аудиторской компании KPMG. Возглавляет его «Манчестер Юнайтед».
Стоимость английского клуба оценивается в 3,25 миллиарда евро. Такая цифра получена на основе анализа финансовой деятельности клубов в сезонах-2015/16 и 2016/17, а в основу легла рентабельность, права на вещание, популярность, спортивный потенциал и ценность стадиона.
На втором месте идет «Реал», а за нем – «Барселона». Их стоимость оценивается в 2,92 миллиарда евро и 2,78 миллиарда евро соответственно.
Первая десятка данного рейтинга выглядит следующим образом:
1. «Манчестер Юнайтед» (Англия) – 3,255 миллиарда евро
2. «Реал» (Испания) – 2,92
3. «Барселона» (Испания) – 2,78
4. «Бавария» (Германия) – 2,55
5. «Манчестер Сити» (Англия) – 2,16
6. «Арсенал» (Англия) – 2,10
7. «Челси» (Англия) – 1,76
8. «Ливерпуль» (Англия) – 1,58
9. «Ювентус» (Италия) – 1,3
10. «Тоттенхэм» (Англия) – 1,29