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    Погба – о работе с Моуринью: «Тренер и игрок не должны быть лучшими друзьями»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба рассказал, что не попадание в стартовый состав на протяжении этого сезона только укрепило его характер.

    «В какой-то момент он усадил меня на скамейку запасных, а я ответил ему на поле своей игрой, каждый раз показывая свой максимум.

    Мы много говорили об этом. Люди думали, что у нас с Моуринью есть конфликт, что все это неправильно. Но тренер и игрок не должны быть лучшими друзьями. Да, у меня были некоторые сбои, это правда.

    Вся эта ситуация заставила меня двигаться вперед, развиваться и прогрессировать. Моуринью помог моему становлению», – цитирует слова Погба AFP.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.05.2018 11:41
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