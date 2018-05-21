Погба – о работе с Моуринью: «Тренер и игрок не должны быть лучшими друзьями»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба рассказал, что не попадание в стартовый состав на протяжении этого сезона только укрепило его характер.

«В какой-то момент он усадил меня на скамейку запасных, а я ответил ему на поле своей игрой, каждый раз показывая свой максимум.

Мы много говорили об этом. Люди думали, что у нас с Моуринью есть конфликт, что все это неправильно. Но тренер и игрок не должны быть лучшими друзьями. Да, у меня были некоторые сбои, это правда.

Вся эта ситуация заставила меня двигаться вперед, развиваться и прогрессировать. Моуринью помог моему становлению», – цитирует слова Погба AFP.