Джером Боатенг: «Я снова думаю о Премьер-лиге»

Защитник «Баварии» Джером Боатенг готов сменить немецкую Бундеслигу на английскую Премьер-лигу.

«Иностранные чемпионаты мне всегда были интересны. Каждый сам должен решить для себя, хочет ли он получить такой опыт или нет.

Сейчас я в другом возрасте, чем когда я играл в составе «Манчестер Сити». И теперь снова думаю о Премьер-лиге.

Конечно, из «Баварии» всегда сложно уйти. Но это решение не будет направлено против «Баварии». Это мой дом», – заявил футболист.

Известно, что в Англии в услугах 29-летнего игрока заинтересованы «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».