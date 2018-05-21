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    Джером Боатенг: «Я снова думаю о Премьер-лиге»

    Защитник «Баварии» Джером Боатенг готов сменить немецкую Бундеслигу на английскую Премьер-лигу.

    «Иностранные чемпионаты мне всегда были интересны. Каждый сам должен решить для себя, хочет ли он получить такой опыт или нет.

    Сейчас я в другом возрасте, чем когда я играл в составе «Манчестер Сити». И теперь снова думаю о Премьер-лиге.

    Конечно, из «Баварии» всегда сложно уйти. Но это решение не будет направлено против «Баварии». Это мой дом», – заявил футболист.

    Известно, что в Англии в услугах 29-летнего игрока заинтересованы «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

    Источник: FourFourTwo

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    21.05.2018 09:42
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