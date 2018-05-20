Месси позвонил Гризманну и сказал, что в «Барселоне» его ждут с распростертыми объятиями

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси лично убеждает Антуана Гризманна перейти из «Атлетико» в каталонский клуб этим летом.

Аргентинец позвонил французу и сказал, что в «блаугране» его ждут с распростертыми объятиями.

Ранее появилась информация, что «матрасники» предложили Гризманну новый улучшенный контракт на сумму 25 миллионов евро в год. Также сообщалось, что сам футболист уже принял решение присоединиться к сине-гранатовым. «Барселона» заплатит за форварда сумму отступных в размере 100 миллионов евро, пункт о которой вступит в силу с 1 июля.