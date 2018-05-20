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    Месси позвонил Гризманну и сказал, что в «Барселоне» его ждут с распростертыми объятиями

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси лично убеждает Антуана Гризманна перейти из «Атлетико» в каталонский клуб этим летом.

    Аргентинец позвонил французу и сказал, что в «блаугране» его ждут с распростертыми объятиями.

    Ранее появилась информация, что «матрасники» предложили Гризманну новый улучшенный контракт на сумму 25 миллионов евро в год. Также сообщалось, что сам футболист уже принял решение присоединиться к сине-гранатовым. «Барселона» заплатит за форварда сумму отступных в размере 100 миллионов евро, пункт о которой вступит в силу с 1 июля.

    Источник: AS

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    20.05.2018 13:59
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    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100729

      zigbert 20 мая 2018, 22:05

      Скорей всего так оно и будет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1167

      Александр52 20 мая 2018, 16:22

      Надеюсь в следующем сезоне Месси будет одновременно и капитаном и играющим тренером. Он потянет. Такой человек должен остаться в футболе на вечно. Он должен начать себя готовить к тренерской работе. У него есть воля и футбольные мозги, и это главное. А недоброжелатели пусть пишут , что хотят.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +46

      Uruguay2018 20 мая 2018, 15:12

      Мнение Лёньки никто не спрашивал...

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1167

      Caniggia 20 мая 2018, 15:04

      Месси - презик Барселоны, решает всё!

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 20 мая 2018, 14:38

      Суареса то куда денут?

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 20 мая 2018, 14:35

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Гном одобрил - надо переходить

      -4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +355

      kvm5 20 мая 2018, 14:35

      замануха

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +825

      Etiainen 20 мая 2018, 14:30

      мне бы позвонил так кто...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 20 мая 2018, 14:10

      Да

      -2
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