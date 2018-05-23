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  • За месяц до старта ЧМ-2018 вышла обновленная версия футбольного менеджера 11х11

За месяц до старта ЧМ-2018 вышла обновленная версия футбольного менеджера 11х11

23 мая 2018, 17:00
6

Компания Nekki за месяц до старта чемпионата мира по футболу в России выпустила новую версию футбольного менеджера 11х11. Предыдущая версия игры вышла в 2016 году и получила более 2 миллионов скачиваний во всем мире.

Главные особенности новой версии:

– графика в 3D;

– обновленные соревновательные режимы;

– более разнообразный процесс комплектования команды и отсутствие усталости у футболистов, что позволяет играть любое количество матчей сильнейшим составом.

11х11 New Season пока доступен только для игроков из России и стран СНГ в App Store и Google Play. Мировой релиз проекта запланирован на 7 июня.

Скачать 11х11 New Season можно на App Store и Google Play

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (6)
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mishavandit
1526579220
а че там с версией в вк?
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Максим2310
1526635196
будут конкурсы от бомбардира с призами в этой игре?
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Randy Ram
1526643303
"отсутствие усталости у футболистов, что позволяет играть любое количество матчей сильнейшим составом" - это что- плюс что ли??? Еще бы написали - лучший игрок команды обязательно будет делать хет-трики в каждом матче...че за бред?
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The_Enot
1527084844
Как в обще игра, кто играл, стоит пробовать?
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Mr Abdullaev
1527085251
Да, скачиваний 2 млн, а из 2х млн сколько играют ? Все скачивают видят что гавно удаляют, фигня полная. Лучше в ФОМ играть.
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Дон_Карлеоне
1527091601
Я скачал, прошел обучение (которое в свою очередь полностью не раскрывает все тонкости игры), а игра каждые 10 секунд вылетает. В саппорт написал, а они молчат, как бы вот и вся любовь.
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