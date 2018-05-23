За месяц до старта ЧМ-2018 вышла обновленная версия футбольного менеджера 11х11

Компания Nekki за месяц до старта чемпионата мира по футболу в России выпустила новую версию футбольного менеджера 11х11. Предыдущая версия игры вышла в 2016 году и получила более 2 миллионов скачиваний во всем мире.
Главные особенности новой версии:
– графика в 3D;
– обновленные соревновательные режимы;
– более разнообразный процесс комплектования команды и отсутствие усталости у футболистов, что позволяет играть любое количество матчей сильнейшим составом.
11х11 New Season пока доступен только для игроков из России и стран СНГ в App Store и Google Play. Мировой релиз проекта запланирован на 7 июня.
Скачать 11х11 New Season можно на App Store и Google Play
Источник: Бомбардир.ру