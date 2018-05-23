За месяц до старта ЧМ-2018 вышла обновленная версия футбольного менеджера 11х11

Компания Nekki за месяц до старта чемпионата мира по футболу в России выпустила новую версию футбольного менеджера 11х11. Предыдущая версия игры вышла в 2016 году и получила более 2 миллионов скачиваний во всем мире.

Главные особенности новой версии:

– графика в 3D;

– обновленные соревновательные режимы;

– более разнообразный процесс комплектования команды и отсутствие усталости у футболистов, что позволяет играть любое количество матчей сильнейшим составом.

11х11 New Season пока доступен только для игроков из России и стран СНГ в App Store и Google Play. Мировой релиз проекта запланирован на 7 июня.

Скачать 11х11 New Season можно на App Store и Google Play