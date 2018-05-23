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    За месяц до старта ЧМ-2018 вышла обновленная версия футбольного менеджера 11х11

    Компания Nekki за месяц до старта чемпионата мира по футболу в России выпустила новую версию футбольного менеджера 11х11. Предыдущая версия игры вышла в 2016 году и получила более 2 миллионов скачиваний во всем мире.

    Главные особенности новой версии:

    – графика в 3D;

    – обновленные соревновательные режимы;

    – более разнообразный процесс комплектования команды и отсутствие усталости у футболистов, что позволяет играть любое количество матчей сильнейшим составом.

    11х11 New Season пока доступен только для игроков из России и стран СНГ в App Store и Google Play. Мировой релиз проекта запланирован на 7 июня.

    Скачать 11х11 New Season можно на App Store и Google Play

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.05.2018 17:00
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +95

      Дон_Карлеоне 23 мая 2018, 19:06

      Я скачал, прошел обучение (которое в свою очередь полностью не раскрывает все тонкости игры), а игра каждые 10 секунд вылетает. В саппорт написал, а они молчат, как бы вот и вся любовь.

      0
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 23 мая 2018, 17:20

      Да, скачиваний 2 млн, а из 2х млн сколько играют ? Все скачивают видят что гавно удаляют, фигня полная.
      Лучше в ФОМ играть.

      0
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      Рейтинг: +1177

      The_Enot 23 мая 2018, 17:14

      Как в обще игра, кто играл, стоит пробовать?

      0
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      Рейтинг: +526

      Randy Ram 18 мая 2018, 14:35

      "отсутствие усталости у футболистов, что позволяет играть любое количество матчей сильнейшим составом" - это что- плюс что ли??? Еще бы написали - лучший игрок команды обязательно будет делать хет-трики в каждом матче...че за бред?

      3
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      Рейтинг: +170

      Максим2310 18 мая 2018, 12:19

      будут конкурсы от бомбардира с призами в этой игре?

      0
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      Рейтинг: +880

      mishavandit 17 мая 2018, 20:47

      а че там с версией в вк?

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