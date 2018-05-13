Клопп: «Мы провели почти идеальный сезон. Нам нужно больше стабильности и немного больше удачи»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результат матча 38-го тура АПЛ с «Брайтоном» (4:0).

«То, что сделали парни в этом сезоне, – невероятно. Мы год играли без Адама Лалланы, я не могу поверить, что мы долбились этого без него.

Я правда горд парнями, почти идеальный сезон. У нас почти не было возможности соревноваться с «Манчестер Сити», поэтому нам оставалось только бороться за Лигу чемпионов. Это большое дело.

Прекрасно, что Мохамед сегодня побил рекорд. Сложно оставаться на одном уровне, когда все говорят тебе, что ты играешь фантастически. Так что я рад за Салаха. Поздравляю «Сити», взять 100 очков – невероятно. Они это заслужили. Нам нужно больше стабильности, чтобы соперничать с ними и немного больше удачи с травмами», – сказал Клопп.

26 мая «Ливерпуль» сыграет в финале Лиги чемпионов против «Реала».

«Манчестер Сити» набрал 100 очков из 114 возможных. Это рекорд АПЛ