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    Клопп: «Мы провели почти идеальный сезон. Нам нужно больше стабильности и немного больше удачи»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результат матча 38-го тура АПЛ с «Брайтоном» (4:0).

    «То, что сделали парни в этом сезоне, – невероятно. Мы год играли без Адама Лалланы, я не могу поверить, что мы долбились этого без него.

    Я правда горд парнями, почти идеальный сезон. У нас почти не было возможности соревноваться с «Манчестер Сити», поэтому нам оставалось только бороться за Лигу чемпионов. Это большое дело.

    Прекрасно, что Мохамед сегодня побил рекорд. Сложно оставаться на одном уровне, когда все говорят тебе, что ты играешь фантастически. Так что я рад за Салаха. Поздравляю «Сити», взять 100 очков – невероятно. Они это заслужили. Нам нужно больше стабильности, чтобы соперничать с ними и немного больше удачи с травмами», – сказал Клопп.

    26 мая «Ливерпуль» сыграет в финале Лиги чемпионов против «Реала».

    «Манчестер Сити» набрал 100 очков из 114 возможных. Это рекорд АПЛ

    Источник: BBC

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    13.05.2018 19:45
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +40

      стикс 14 мая 2018, 11:17

      Ливерпуль самая непредсказуемая команда ..то легко выносит сильные команды то проигрывает явным аутсайдерам ...с Ливером весело!!!!!

      0
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 13 мая 2018, 20:21

      "...мы долбились этого без него..." ДОЛБИЛИСЬ. Спасибо автор, рассмешил.
      Четвертое место Ливерпуля в этом сезоне, конечно, успехом не назвать, нужны были хотя бы бронзовые медали. Хочется победы в ЛЧ, но в финалах Клоппу не особо везёт.

      4
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 13 мая 2018, 20:07

      почти идеальный сезон это МС провел..
      в остальном все правильно - стабильность нужна. столько очковых потерь там где были однозначно фаворитами..

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