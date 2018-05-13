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  • Клопп: «Мы провели почти идеальный сезон. Нам нужно больше стабильности и немного больше удачи»

Клопп: «Мы провели почти идеальный сезон. Нам нужно больше стабильности и немного больше удачи»

13 мая 2018, 19:45
3

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результат матча 38-го тура АПЛ с «Брайтоном» (4:0).

«То, что сделали парни в этом сезоне, – невероятно. Мы год играли без Адама Лалланы, я не могу поверить, что мы долбились этого без него.

Я правда горд парнями, почти идеальный сезон. У нас почти не было возможности соревноваться с «Манчестер Сити», поэтому нам оставалось только бороться за Лигу чемпионов. Это большое дело.

Прекрасно, что Мохамед сегодня побил рекорд. Сложно оставаться на одном уровне, когда все говорят тебе, что ты играешь фантастически. Так что я рад за Салаха. Поздравляю «Сити», взять 100 очков – невероятно. Они это заслужили. Нам нужно больше стабильности, чтобы соперничать с ними и немного больше удачи с травмами», – сказал Клопп.

26 мая «Ливерпуль» сыграет в финале Лиги чемпионов против «Реала».

«Манчестер Сити» набрал 100 очков из 114 возможных. Это рекорд АПЛ

Источник: BBC
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Клопп Юрген
Комментарии (3)
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mihail200606
1526231236
почти идеальный сезон это МС провел.. в остальном все правильно - стабильность нужна. столько очковых потерь там где были однозначно фаворитами..
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Eddyson
1526232106
"...мы долбились этого без него..." ДОЛБИЛИСЬ. Спасибо автор, рассмешил. Четвертое место Ливерпуля в этом сезоне, конечно, успехом не назвать, нужны были хотя бы бронзовые медали. Хочется победы в ЛЧ, но в финалах Клоппу не особо везёт.
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стикс
1526285832
Ливерпуль самая непредсказуемая команда ..то легко выносит сильные команды то проигрывает явным аутсайдерам ...с Ливером весело!!!!!
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