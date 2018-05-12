Главные новости дня. «Краснодар» подписал Стоцкого, Манчини уйдет из «Зенита»

«Краснодар» объявил о трансфере Стоцкого из «Уфы».
Манчини в понедельник официально перестанет быть тренером «Зенита».
Фария объявил об уходе из «МЮ». Он работал с Моуринью 17 лет.
Штегер подтвердил уход с поста главного тренера «Боруссии» Д.
Черышев забил гол в матче с «Депортиво». Это четвертый мяч россиянина в сезоне.
«Краснодар» выстриг номера Гранквиста и Жоаозиньо на газоне своего стадиона.
Промес показал новую тату, сделанную в честь «Спартака».
Джан подпишет контракт с «Ювентусом» 27 мая.
Неймар опубликовал фото в новой форме «ПСЖ». Сообщалось, что бразилец перейдет в «Реал».
Источник: Бомбардир.ру