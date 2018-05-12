Главные новости дня. «Краснодар» подписал Стоцкого, Манчини уйдет из «Зенита»

«Краснодар» объявил о трансфере Стоцкого из «Уфы».

Манчини в понедельник официально перестанет быть тренером «Зенита».

Фария объявил об уходе из «МЮ». Он работал с Моуринью 17 лет.

Штегер подтвердил уход с поста главного тренера «Боруссии» Д.

Черышев забил гол в матче с «Депортиво». Это четвертый мяч россиянина в сезоне.

«Краснодар» выстриг номера Гранквиста и Жоаозиньо на газоне своего стадиона.

Промес показал новую тату, сделанную в честь «Спартака».

Джан подпишет контракт с «Ювентусом» 27 мая.

Неймар опубликовал фото в новой форме «ПСЖ». Сообщалось, что бразилец перейдет в «Реал».