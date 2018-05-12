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  • Главные новости дня. «Краснодар» подписал Стоцкого, Манчини уйдет из «Зенита»

Главные новости дня. «Краснодар» подписал Стоцкого, Манчини уйдет из «Зенита»

12 мая 2018, 23:30
5

«Краснодар» объявил о трансфере Стоцкого из «Уфы».

Манчини в понедельник официально перестанет быть тренером «Зенита».

Фария объявил об уходе из «МЮ». Он работал с Моуринью 17 лет.

Штегер подтвердил уход с поста главного тренера «Боруссии» Д.

Черышев забил гол в матче с «Депортиво». Это четвертый мяч россиянина в сезоне.

«Краснодар» выстриг номера Гранквиста и Жоаозиньо на газоне своего стадиона.

Промес показал новую тату, сделанную в честь «Спартака».

Джан подпишет контракт с «Ювентусом» 27 мая.

Неймар опубликовал фото в новой форме «ПСЖ». Сообщалось, что бразилец перейдет в «Реал».

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (5)
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stream15
1526163474
Манчини полгода из Зенита уходит.
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yarik1_78
1526165380
Главное что бы мусора напихали свиньям полную лоханку!!!
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Мары
1526173526
В Краснодаре на газоне выжигают номер А Манчини уезжает, знает Зеня помер Черышев вбивает гол, в сетку Депортиво Квинси делает тату, не тату, а диво В общем много разных дел у любого клуба И доволен наконец кривоногий Дзюба.
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a-rakhmatov
1526178527
Заканчивается путешествие Итальянца в России ..... Счастливого пути!
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VeniaminS
1526190300
Зенит опять не в Лиге Чемпионов!
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