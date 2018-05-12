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    Главные новости дня. «Краснодар» подписал Стоцкого, Манчини уйдет из «Зенита»

    «Краснодар» объявил о трансфере Стоцкого из «Уфы».

    Манчини в понедельник официально перестанет быть тренером «Зенита».

    Фария объявил об уходе из «МЮ». Он работал с Моуринью 17 лет.

    Штегер подтвердил уход с поста главного тренера «Боруссии» Д.

    Черышев забил гол в матче с «Депортиво». Это четвертый мяч россиянина в сезоне.

    «Краснодар» выстриг номера Гранквиста и Жоаозиньо на газоне своего стадиона.

    Промес показал новую тату, сделанную в честь «Спартака».

    Джан подпишет контракт с «Ювентусом» 27 мая.

    Неймар опубликовал фото в новой форме «ПСЖ». Сообщалось, что бразилец перейдет в «Реал».

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.05.2018 23:30
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 13 мая 2018, 08:45

      Зенит опять не в Лиге Чемпионов!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 13 мая 2018, 05:28

      Заканчивается путешествие Итальянца в России ..... Счастливого пути!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 13 мая 2018, 04:05

      В Краснодаре на газоне выжигают номер
      А Манчини уезжает, знает Зеня помер
      Черышев вбивает гол, в сетку Депортиво
      Квинси делает тату, не тату, а диво
      В общем много разных дел у любого клуба
      И доволен наконец кривоногий Дзюба.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 13 мая 2018, 01:49

      Главное что бы мусора напихали свиньям полную лоханку!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -45

      stream15 13 мая 2018, 01:17

      Манчини полгода из Зенита уходит.

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