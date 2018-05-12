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Джан подпишет контракт с «Ювентусом» 27 мая

12 мая 2018, 11:48
6

Полузащитник «Ливерпуля» Эмре Джан в ближайшее время станет футболистом «Ювентуса», сообщает Corriere dello Sport.

Игрок сборной Германии подпишет контракт с туринским клубом 27-го мая. Согласно источнику, футболист перейдет в новый клуб в статусе свободного агента.

Хавбек перешел в «Ливерпуль» в июле 2014 года из «Байера» за 12 миллионов евро. В текущем сезоне он забил пять голов и отдал шесть результативных передач в 37-ми встречах всех турниров.

В апреле «Бомбардир» писал о том, что Джан заключит соглашение сроком на пять лет.

Источник: Corrieredellosport
Англия. Премьер-лига Италия. Серия А Ювентус Ливерпуль Германия Джан Эмре
Комментарии (6)
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The_Enot
1526116266
Теперь понятно куда может перейти Хедира.
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Боцман59rus
1526117388
из англии, в италию ...да еще и в ювентус - ну что тут скажешь.)))
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Bandit7
1526118212
хорошее усиление
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hevbn 28
1526119035
Думаю это не самая плохая новость для "красных", никогда не понимал ,что хорошего в Джане. Да ещё к ним на замену из бундеслиги приходит Кейта , Наби несмотря на свой характер будет посильнее Эмре , а что касается Ювентуса я думаю Джан там долго не задержится , он хороший игрок для команд уровня борьбы за ЛЕ максимум.
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zigbert
1526132889
Все постепенно проясняется.
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