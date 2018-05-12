Джан подпишет контракт с «Ювентусом» 27 мая

Полузащитник «Ливерпуля» Эмре Джан в ближайшее время станет футболистом «Ювентуса», сообщает Corriere dello Sport.

Игрок сборной Германии подпишет контракт с туринским клубом 27-го мая. Согласно источнику, футболист перейдет в новый клуб в статусе свободного агента.

Хавбек перешел в «Ливерпуль» в июле 2014 года из «Байера» за 12 миллионов евро. В текущем сезоне он забил пять голов и отдал шесть результативных передач в 37-ми встречах всех турниров.

В апреле «Бомбардир» писал о том, что Джан заключит соглашение сроком на пять лет.