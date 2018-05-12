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    Джан подпишет контракт с «Ювентусом» 27 мая

    Полузащитник «Ливерпуля» Эмре Джан в ближайшее время станет футболистом «Ювентуса», сообщает Corriere dello Sport.

    Игрок сборной Германии подпишет контракт с туринским клубом 27-го мая. Согласно источнику, футболист перейдет в новый клуб в статусе свободного агента.

    Хавбек перешел в «Ливерпуль» в июле 2014 года из «Байера» за 12 миллионов евро. В текущем сезоне он забил пять голов и отдал шесть результативных передач в 37-ми встречах всех турниров.

    В апреле «Бомбардир» писал о том, что Джан заключит соглашение сроком на пять лет.

    Источник: Corrieredellosport

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    12.05.2018 11:48
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100725

      zigbert 12 мая 2018, 16:48

      Все постепенно проясняется.

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 12 мая 2018, 12:57

      Думаю это не самая плохая новость для "красных", никогда не понимал ,что хорошего в Джане. Да ещё к ним на замену из бундеслиги приходит Кейта , Наби несмотря на свой характер будет посильнее Эмре , а что касается Ювентуса я думаю Джан там долго не задержится , он хороший игрок для команд уровня борьбы за ЛЕ максимум.

      0
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      Рейтинг: +20

      Bandit7 12 мая 2018, 12:43

      хорошее усиление

      0
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 12 мая 2018, 12:29

      из англии, в италию ...да еще и в ювентус - ну что тут скажешь.)))

      2
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      Рейтинг: +1177

      The_Enot 12 мая 2018, 12:11

      Теперь понятно куда может перейти Хедира.

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 > The_Enot 12 мая 2018, 13:01

      Для Ливерпуля обмен Джан на Хедиру был бы просто "сказочным", им именно такого игрока как Сами и не хватает, человека не просто с опытом , но и с победным опытом.

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