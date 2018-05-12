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    «Краснодар» объявил о трансфере Стоцкого из «Уфы»

    «Краснодар» проинформировал общественность о переходе полузащитника «Уфы» Дмитрия Стоцкого в свой стан. Футболисту 28 лет.

    «В настоящее время все детали перехода Дмитрия Стоцкого из «Уфы» в «Краснодар» согласованы.

    После окончания текущего сезона футболист пройдет медицинское обследование и подпишет с черно-зеленым клубом личный контракт», – сказано в заявлении.

    Стоцкий выступает за «Уфу» с 2015 года.

    Источник: Twitter

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    12.05.2018 10:54
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 мая 2018, 20:09

      вполне неплохое приобретение для Краснодара, посмотрим как получиться у него вписаться в игровую модель.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100725

      zigbert 12 мая 2018, 16:33

      Может заиграет новыми красками?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1516

      Тазит 12 мая 2018, 14:07

      Похоже, Уфу придется собирать заново...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +196

      юрий николаевич 12 мая 2018, 13:48

      Краснодар с качественным пополнением.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +762

      sprint5 12 мая 2018, 13:22

      просто пожелаем удачу

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 12 мая 2018, 12:49

      брать 29ти летнего игрока, из команды, где о позиционной атаке и слышать не слышали? ...ему на высоком уровне осталось 3-4 года, дай бог без травм, а тут галицкий с мусаевым, с новой философией - видимо очень сильно не хочет краснодар в ЛЧ

      1
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      ...
      Рейтинг: +196

      юрий николаевич > 12 мая 2018, 13:53

      а причем тут Федун, или ЖК Смолову "заказывал" Федун? видимо неадекват преобладает в тебе, еще скажи что в этом (непопадание в ЛЧ) виноват женский гандбольный клуб Ростов.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 12 мая 2018, 12:32

      - для Краснодара - это укрепление!, для Уфы.......увы, плюс Семак в Зенит (если верить сми)...жизнь продолжается...последний тур снимет многие вопросы!

      1
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      Рейтинг: +978

      РМЗ 12 мая 2018, 12:30

      Это те у которых лучшая детская школа. Ну и васи

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1573

      Муруал 12 мая 2018, 12:10

      А как же вектор направления на использование только собственных воспитанников?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 12 мая 2018, 11:17

      цена вопроса наверное ляма полтора

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