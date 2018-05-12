«Краснодар» объявил о трансфере Стоцкого из «Уфы»

«Краснодар» проинформировал общественность о переходе полузащитника «Уфы» Дмитрия Стоцкого в свой стан. Футболисту 28 лет.

«В настоящее время все детали перехода Дмитрия Стоцкого из «Уфы» в «Краснодар» согласованы.

После окончания текущего сезона футболист пройдет медицинское обследование и подпишет с черно-зеленым клубом личный контракт», – сказано в заявлении.

Стоцкий выступает за «Уфу» с 2015 года.