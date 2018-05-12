Промес показал новую тату, сделанную в честь «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес продемонстрировал новую татуировку. Она выполнена в виде гладиатора и расположена на правой части живота.

Ранее сам голландец заявил, что сделал эту тату в честь красно-белых. Также он добавил, что любит Россию. поскольку это его второй дом.