Промес показал новую тату, сделанную в честь «Спартака»

Лучше бы гол забил в ворота Тосно!
За ИДИОТСКИЕ и ГЛУПЫЕ татуировки Кубки не вручают и золотые медали не дают.
Игроки Спартака РАССЛАБИЛИСЬ и за это поплатились вылетом из Кубка России!
История футбола клуба пишется кубками, а не ДУРАЦКИМИ татуировками.
Игроки Спартака сами виноваты, да и Каррера прошляпил кубковую расслабуху.
Не проконтролировал и тоже поддался на расслабуху, вместо того, чтобы МОБИЛИЗОВАТЬ команду и свистать всех НАВЕРХ!
Вот теперь некоторые татуировками дурью маются!
Полузащитник «Спартака» Квинси Промес продемонстрировал новую татуировку. Она выполнена в виде гладиатора и расположена на правой части живота.
Ранее сам голландец заявил, что сделал эту тату в честь красно-белых. Также он добавил, что любит Россию. поскольку это его второй дом.
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— Max Allanazarov (@KyKyPyKy22) 12 мая 2018 г.