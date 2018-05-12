Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Промес показал новую тату, сделанную в честь «Спартака»

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес продемонстрировал новую татуировку. Она выполнена в виде гладиатора и расположена на правой части живота.

    Ранее сам голландец заявил, что сделал эту тату в честь красно-белых. Также он добавил, что любит Россию. поскольку это его второй дом.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.05.2018 18:45
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +74

      Виктор12 12 мая 2018, 22:56

      Лучше бы гол забил в ворота Тосно!
      За ИДИОТСКИЕ и ГЛУПЫЕ татуировки Кубки не вручают и золотые медали не дают.
      Игроки Спартака РАССЛАБИЛИСЬ и за это поплатились вылетом из Кубка России!
      История футбола клуба пишется кубками, а не ДУРАЦКИМИ татуировками.
      Игроки Спартака сами виноваты, да и Каррера прошляпил кубковую расслабуху.
      Не проконтролировал и тоже поддался на расслабуху, вместо того, чтобы МОБИЛИЗОВАТЬ команду и свистать всех НАВЕРХ!
      Вот теперь некоторые татуировками дурью маются!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +876

      movie 12 мая 2018, 22:02

      Данни помнится тоже "Д" набивал, все помнят что дальше было

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +74

      Виктор12 > movie 12 мая 2018, 22:57

      И Промес туда же!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 12 мая 2018, 21:40

      С такой татухой он может смело переходить в "Рому".

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1241

      ARSteven89 12 мая 2018, 21:39

      Так сказать, на память сделал. Не будет его в следующем сезоне в составе красно-белых, то есть матч с "Динамо" для него последняя гастроль...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100725

      zigbert 12 мая 2018, 21:38

      Это не столь важно.Главное одержать победу.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 мая 2018, 20:42

      молодец, покажи в последнем туре с Динамо супер футбол!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +709

      VAD07 12 мая 2018, 20:24

      Это точно гладиатор? Кажется что баба сидит на корточках и ссыт!

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > VAD07 12 мая 2018, 22:48

      Мамка твоя ссыт тебе на хлебало.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20

      Ну Такое Себе > VAD07 13 мая 2018, 12:03

      Вообще-то изображен шлем!!! А вам уважаемый VAD07 нужно обратится к окулисту раз вам мерещатся бабы и гладиаторы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1212

      fanchik 12 мая 2018, 18:59

      Теперь по жизни со Спартаком

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 12 мая 2018, 18:53

      ещё он играл бы за Спартак долго лет и радовал их голами , и победами было бы вообще супер!

      8
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11