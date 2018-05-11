Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бабаев: «Головин? Им действительно интересуются клубы из топ-чемпионатов»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился мнением о будудщем полузащитника армейцев Александра Головина.

    – Александр Головин стал одним из лидеров команды. Все чаще появляются слухи об интересе к нему со стороны клубов из топ-чемпионатов.

    – Этот интерес действительно существует, и Александр заслужил его своей игрой. Наверняка последуют предложения, не удивлюсь, если их будет сразу несколько.

    – Если так и случится, что посоветуете Александру?

    – Конечно, если зовет серьезный европейский клуб, даже раздумывать не стоит – надо ехать и пробовать свои силы на самом высоком уровне. Думаю, у Саши в Европе должно получиться.

    Возможно, в случае отъезда ему удастся переломить традицию, согласно которой у российских игроков дела в ведущих европейских чемпионатах давно уже складываются не лучшим образом. Заявить о себе удалось разве что Андрею Аршавину в лондонском «Арсенале», да и то на непродолжительное время.

    Понятно, что для ЦСКА возможный уход столь важного футболиста, каким является Головин, будет проблемой, но не отпускать в такой ситуации мы не имеем права. Впрочем, предмета для обсуждения пока нет. Подождем, как будут развиваться события.

    Лопетеги: «Смолов, Головин и Миранчук могут заиграть в Испании»

    Источник: ПФК ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.05.2018 19:44
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 12 мая 2018, 02:06

      Всех разбазарьте. Кто играть то будет?????????

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2316

      кошмарик 11 мая 2018, 23:08

      чемпы Узбекистона, Точикистона и Кыргызтона ждут.. шо такова сотворил сей чел что топ-клубы рыдают по нему? НИ-ЧЕ-ГО! провел один неплохой сезон и ФСЁ

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1744

      Alex Y 11 мая 2018, 22:22

      Пора)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11