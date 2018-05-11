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  • Бабаев: «Головин? Им действительно интересуются клубы из топ-чемпионатов»

Бабаев: «Головин? Им действительно интересуются клубы из топ-чемпионатов»

11 мая 2018, 19:44
3

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился мнением о будудщем полузащитника армейцев Александра Головина.

– Александр Головин стал одним из лидеров команды. Все чаще появляются слухи об интересе к нему со стороны клубов из топ-чемпионатов.

– Этот интерес действительно существует, и Александр заслужил его своей игрой. Наверняка последуют предложения, не удивлюсь, если их будет сразу несколько.

– Если так и случится, что посоветуете Александру?

– Конечно, если зовет серьезный европейский клуб, даже раздумывать не стоит – надо ехать и пробовать свои силы на самом высоком уровне. Думаю, у Саши в Европе должно получиться.

Возможно, в случае отъезда ему удастся переломить традицию, согласно которой у российских игроков дела в ведущих европейских чемпионатах давно уже складываются не лучшим образом. Заявить о себе удалось разве что Андрею Аршавину в лондонском «Арсенале», да и то на непродолжительное время.

Понятно, что для ЦСКА возможный уход столь важного футболиста, каким является Головин, будет проблемой, но не отпускать в такой ситуации мы не имеем права. Впрочем, предмета для обсуждения пока нет. Подождем, как будут развиваться события.

Лопетеги: «Смолов, Головин и Миранчук могут заиграть в Испании»

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Головин Александр Бабаев Роман
Комментарии (3)
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Alex Y
1526066576
Пора)
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кошмарик
1526069319
чемпы Узбекистона, Точикистона и Кыргызтона ждут.. шо такова сотворил сей чел что топ-клубы рыдают по нему? НИ-ЧЕ-ГО! провел один неплохой сезон и ФСЁ
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Nerlinger
1526080004
Всех разбазарьте. Кто играть то будет?????????
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