Бабаев: «Головин? Им действительно интересуются клубы из топ-чемпионатов»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился мнением о будудщем полузащитника армейцев Александра Головина.

– Александр Головин стал одним из лидеров команды. Все чаще появляются слухи об интересе к нему со стороны клубов из топ-чемпионатов.

– Этот интерес действительно существует, и Александр заслужил его своей игрой. Наверняка последуют предложения, не удивлюсь, если их будет сразу несколько.

– Если так и случится, что посоветуете Александру?

– Конечно, если зовет серьезный европейский клуб, даже раздумывать не стоит – надо ехать и пробовать свои силы на самом высоком уровне. Думаю, у Саши в Европе должно получиться.

Возможно, в случае отъезда ему удастся переломить традицию, согласно которой у российских игроков дела в ведущих европейских чемпионатах давно уже складываются не лучшим образом. Заявить о себе удалось разве что Андрею Аршавину в лондонском «Арсенале», да и то на непродолжительное время.

Понятно, что для ЦСКА возможный уход столь важного футболиста, каким является Головин, будет проблемой, но не отпускать в такой ситуации мы не имеем права. Впрочем, предмета для обсуждения пока нет. Подождем, как будут развиваться события.

Лопетеги: «Смолов, Головин и Миранчук могут заиграть в Испании»