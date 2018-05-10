Лопетеги: «Смолов, Головин и Миранчук могут заиграть в Испании»

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги оценил перспективы российской команды на чемпионате мира.

«Это сборная страны, которая принимает чемпионат мира, она очень хорошо подготовится, в ее составе есть хорошие игроки

Я хотел побывать в России до чемпионата мира, и у нас была такая удачная возможность.

Могут ли российские футболисты играть в чемпионате Испании? Конечно, многие. Я могу перечислить много имен: Смолов, Головин, Миранчук. Я думаю, есть очень интересные игроки, но российская лига – очень конкурентоспособная и очень сильная с экономической точки зрения, многие игроки счастливы находиться там.

Расизм? У нас был очень позитивный опыт в Санкт-Петербурге, к тому же город восхитительный.

Работа тренера? Когда команда побеждает, то всегда побеждают игроки, а когда проигрывает, то проигрывают тренера», – сказал Лопетеги.

Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля в 11-ти городах России.