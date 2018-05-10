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    Лопетеги: «Смолов, Головин и Миранчук могут заиграть в Испании»

    Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги оценил перспективы российской команды на чемпионате мира.

    «Это сборная страны, которая принимает чемпионат мира, она очень хорошо подготовится, в ее составе есть хорошие игроки

    Я хотел побывать в России до чемпионата мира, и у нас была такая удачная возможность.

    Могут ли российские футболисты играть в чемпионате Испании? Конечно, многие. Я могу перечислить много имен: Смолов, Головин, Миранчук. Я думаю, есть очень интересные игроки, но российская лига – очень конкурентоспособная и очень сильная с экономической точки зрения, многие игроки счастливы находиться там.

    Расизм? У нас был очень позитивный опыт в Санкт-Петербурге, к тому же город восхитительный.

    Работа тренера? Когда команда побеждает, то всегда побеждают игроки, а когда проигрывает, то проигрывают тренера», – сказал Лопетеги.

    Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля в 11-ти городах России.

    Источник: ТАСС

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    10.05.2018 18:53
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 11 мая 2018, 16:58

      Могут заиграть...а могут и не заиграть...Сколько человек уже пробовало...А заиграл только Канчельскис ..да и Шевченко у хохлов...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3197

      Опорник84 10 мая 2018, 22:19

      Я кий такой из Миранчуков? С экономической точки зрения лига сильная , а вот в футбольном плане мертвая! ,

      0
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      Рейтинг: +12332

      Вомбат 10 мая 2018, 21:51

      Конечно, перечиленная им троица и в ПРимере не затерялась бы. Где-нибудь в Эйбаре, Леганесе или Эспаньоле они вполне себе были бы в основе. Да и в Валенсии, Бетисе или Вильяреале выходили бы на замены. Только в командах с низа таблицы Примеры даже основным игрокам столько не платят. А в топ-командах Ла Лиги столько платят только основным.

      0
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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 10 мая 2018, 20:15

      Да кому нужны наши колхозники в европе,сейчас в очередной раз обосрутся на ЧМ и все про них забудут.

      -1
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      Рейтинг: +979

      directorpg 10 мая 2018, 19:36

      А могут и не заиграть, будет ясно после ЧМ

      1
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      Рейтинг: +2077

      upiter622 10 мая 2018, 19:29

      Насчет Головина согласен,но остальные,особенно Смолов за даром не нужен Европе!

      0
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 10 мая 2018, 19:14

      Лучше бы они заиграли на чм как никогда не играли ,а потом уже куда хотят идут)

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