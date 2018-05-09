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    Кубок Италии. «Ювентус» разгромил «Милан» и выиграл трофей

    Решающий матч Кубка Италии между «Ювентусом» и «Миланом» завершился победой туринского клуба со счетом 4:0.

    Защитник Мехди Бенатиа забил два гола, один мяч на счету вингера Дугласа Косты. Нападающий «россонери» Никола Калинич отправил мяч в свои ворота.

    Для «Ювентуса» Кубок стал 13-м в истории. Клуб удерживает рекорд по этому показателю.

    Италия. Кубок. Финал

    Ювентус – Милан – 4:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Бенатиа, 56; 2:0 – Коста, 61; 3:0 – Бенатиа, 64; 4:0 – Калинич, 76 (в свои ворота).

    Результаты Кубка Италии

    «Ювентус» выиграл 4:0 в финале Кубка. Три мяча ему подарил «Милан»

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.05.2018 23:54
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +100724

      zigbert 11 мая 2018, 10:01

      Без вариантов.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 мая 2018, 10:09

      Бенатия исправился за косяк в полуфинале ЛЧ и даже дубль забабахал) молодцы Юве с победой!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +309

      Ден71 10 мая 2018, 07:02

      Ну вот совсем уж Старая синьора, не старая ))) А вот Дьяволы все слабеют и слабеют Нет той игры какую в 203-2004 показывали, не говорю про 90е там наверно одними из сильнейших клубов были. Ну а после 2011 с каждым годом все угасают видать в котел новых дровишек пора подкидывать,

      0
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 10 мая 2018, 06:13

      Молодцы!

      0
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 10 мая 2018, 05:34

      Вот это финал так финал Кубка, а не то что было в Волгограде... Ясно уже давно что это не Кубок, а чушь какая-то.... Может его проводить только для команд ПФЛ и и ниже??

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      Рейтинг: +929

      ДСА 10 мая 2018, 05:05

      Неожиданно лёгкая победа.

      0
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 10 мая 2018, 04:23

      Форза Юве!

      0
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 10 мая 2018, 03:31

      В Италии как и во Франции стало итог ясен команды есть сильные но результат один

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 10 мая 2018, 01:02

      Браво Ювентус!

      1
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      Рейтинг: +446

      Razvedchik - sniper 10 мая 2018, 00:28

      С почином Юве, с почином !!

      2
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