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Кубок Италии. «Ювентус» разгромил «Милан» и выиграл трофей

9 мая 2018, 23:54
13

Решающий матч Кубка Италии между «Ювентусом» и «Миланом» завершился победой туринского клуба со счетом 4:0.

Защитник Мехди Бенатиа забил два гола, один мяч на счету вингера Дугласа Косты. Нападающий «россонери» Никола Калинич отправил мяч в свои ворота.

Для «Ювентуса» Кубок стал 13-м в истории. Клуб удерживает рекорд по этому показателю.

Италия. Кубок. Финал

Ювентус – Милан – 4:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Бенатиа, 56; 2:0 – Коста, 61; 3:0 – Бенатиа, 64; 4:0 – Калинич, 76 (в свои ворота).

Результаты Кубка Италии

«Ювентус» выиграл 4:0 в финале Кубка. Три мяча ему подарил «Милан»

Источник: Бомбардир.ру
Италия. Кубок Ювентус Милан
Комментарии (13)
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Ну Такое Себе
1525899598
Толи ЮВЕ в перерыве покурили что-то , толи Милан забыл про второй тайм и не вышли на поле ))) . Поздравляю болел Ювентуса!!!
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XaXatyn
1525900432
С победой!
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VIPded
1525900842
Калинич забил - уже хорошо! )))
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Razvedchik - sniper
1525901325
С почином Юве, с почином !!
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a-rakhmatov
1525903365
Браво Ювентус!
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Superviser77
1525919687
Вот это финал так финал Кубка, а не то что было в Волгограде... Ясно уже давно что это не Кубок, а чушь какая-то.... Может его проводить только для команд ПФЛ и и ниже??
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яйва-яйва
1525922019
Молодцы!
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Ден71
1525924922
Ну вот совсем уж Старая синьора, не старая ))) А вот Дьяволы все слабеют и слабеют Нет той игры какую в 203-2004 показывали, не говорю про 90е там наверно одними из сильнейших клубов были. Ну а после 2011 с каждым годом все угасают видать в котел новых дровишек пора подкидывать,
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OfaZavr
1525936171
Бенатия исправился за косяк в полуфинале ЛЧ и даже дубль забабахал) молодцы Юве с победой!
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zigbert
1526022061
Без вариантов.
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