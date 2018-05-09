Кубок Италии. «Ювентус» разгромил «Милан» и выиграл трофей

Решающий матч Кубка Италии между «Ювентусом» и «Миланом» завершился победой туринского клуба со счетом 4:0.

Защитник Мехди Бенатиа забил два гола, один мяч на счету вингера Дугласа Косты. Нападающий «россонери» Никола Калинич отправил мяч в свои ворота.

Для «Ювентуса» Кубок стал 13-м в истории. Клуб удерживает рекорд по этому показателю.

Италия. Кубок. Финал

Ювентус – Милан – 4:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Бенатиа, 56; 2:0 – Коста, 61; 3:0 – Бенатиа, 64; 4:0 – Калинич, 76 (в свои ворота).

Результаты Кубка Италии

«Ювентус» выиграл 4:0 в финале Кубка. Три мяча ему подарил «Милан»