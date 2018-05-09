Пономарев: «В сборную России на ЧМ лучше взять Чалова, а не Дзюбу»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев считает, что нападающий армейцев Федор Чалов имеет больше шансов «выстрелить» в составе сборной России. По мнению ветерана, тренерскому штабу национальной команды лучше взять на чемпионат мира футболиста красно-синих, а не форварда тульского «Арсенала» Артема Дзюбу.

Напомним, Чалов отметился хет-триком в ворота «оружейников» в матче 29 тура РФПЛ. ЦСКА победил со счетом 6:0.

– Федя Чалов забил «Арсеналу» три гола. У него, наверное, есть какое-то чутье на добивание. Он чувствует позицию – это хорошее качество. Прибавит еще в движении и индивидуальном мастерстве – будет вообще классно. Молодежь ЦСКА хорошо подрастает.

– Появилось мнение, что лучше взять Чалова в сборную вместо Дзюбы.

– Согласен. Он свеженький, может «выстрелить». В свое время так попал в сборную Валерий Поркуян. Был абсолютно неизвестным, но сыграл за сборную и забил больше всех мячей.