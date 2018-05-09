Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Пономарев: «В сборную России на ЧМ лучше взять Чалова, а не Дзюбу»

    Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев считает, что нападающий армейцев Федор Чалов имеет больше шансов «выстрелить» в составе сборной России. По мнению ветерана, тренерскому штабу национальной команды лучше взять на чемпионат мира футболиста красно-синих, а не форварда тульского «Арсенала» Артема Дзюбу.

    Напомним, Чалов отметился хет-триком в ворота «оружейников» в матче 29 тура РФПЛ. ЦСКА победил со счетом 6:0.

    – Федя Чалов забил «Арсеналу» три гола. У него, наверное, есть какое-то чутье на добивание. Он чувствует позицию – это хорошее качество. Прибавит еще в движении и индивидуальном мастерстве – будет вообще классно. Молодежь ЦСКА хорошо подрастает.

    – Появилось мнение, что лучше взять Чалова в сборную вместо Дзюбы.

    – Согласен. Он свеженький, может «выстрелить». В свое время так попал в сборную Валерий Поркуян. Был абсолютно неизвестным, но сыграл за сборную и забил больше всех мячей.

    Источник: «Московский комсомолец»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.05.2018 18:20
    Рекомендуем
    Комментарии20
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7067

      Рубинище 10 мая 2018, 15:42

      Чалова в любом случае нужно брать, кашу маслом не испортить, он наше будущее в сборной, пусть привыкает, может стрельнёт как следует.. Дзюба тоже нужен, толкаться, бороться , снимать угловые-такой нам необходим. Да и опыт есть отыт.. Заболотный в Зените никак не проявился, не думаю, что в сборной проявится..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2075

      upiter622 10 мая 2018, 15:02

      Не надо нам ни Дзюбы,ни Смолова!Они уже показали себя с наихудшей стороны!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +440

      Аэратор 10 мая 2018, 13:07

      главное заболотного не брать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас 10 мая 2018, 12:10

      И Дзюбиньо и Чалов однозначно лучше Заболотного. Даже ежели Кержакова взять, и то больше забьет..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 мая 2018, 09:30

      можно и Чалова взять и Дзюбу, один молодой, нестабильный но может и разыграться а второй хоть и опытный, мотивированный но может и затухнуть, поэтому оба на всякий случай пригодятся.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2726

      a_who 10 мая 2018, 07:49

      Мотивированный Дзюба бывает очень неплох

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 10 мая 2018, 03:45

      Сколько можно про этого дзюбу? Все его старания на поле исключительно ради показухи. У болтунов всё ради показухи

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1289

      каа 9 мая 2018, 23:27

      А что мешает брать обоих...?! Мне нравится Дзюба... - он и в подыгрыше хорош...Мне нравится и Чалов - парень большой талант...и есть лучший - Смолов

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100724

      zigbert 9 мая 2018, 22:24

      Возможно Пономарев и прав, пример Поркуяна говорит именно об этом.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4025

      raritet 9 мая 2018, 20:38

      Дзюбу имело бы смысл брать если бы он до этого играл за сборную Уругвая, а тренер держал его на лавке, погоди -ка Темка, пусть Кавани побегает. Вот тогда, ну дальше вы уже знаете, что могло бы быть. А Поскольку наш кандидат ни за сборную Египта, ни за сборную Уругвая не играл, то и нет смысла даже думать о нем. Есть хороший игрок Чалов. По меньшей мере, будет двигаться.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11