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  • Пономарев: «В сборную России на ЧМ лучше взять Чалова, а не Дзюбу»

Пономарев: «В сборную России на ЧМ лучше взять Чалова, а не Дзюбу»

9 мая 2018, 18:20
21

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев считает, что нападающий армейцев Федор Чалов имеет больше шансов «выстрелить» в составе сборной России. По мнению ветерана, тренерскому штабу национальной команды лучше взять на чемпионат мира футболиста красно-синих, а не форварда тульского «Арсенала» Артема Дзюбу.

Напомним, Чалов отметился хет-триком в ворота «оружейников» в матче 29 тура РФПЛ. ЦСКА победил со счетом 6:0.

– Федя Чалов забил «Арсеналу» три гола. У него, наверное, есть какое-то чутье на добивание. Он чувствует позицию – это хорошее качество. Прибавит еще в движении и индивидуальном мастерстве – будет вообще классно. Молодежь ЦСКА хорошо подрастает.

– Появилось мнение, что лучше взять Чалова в сборную вместо Дзюбы.

– Согласен. Он свеженький, может «выстрелить». В свое время так попал в сборную Валерий Поркуян. Был абсолютно неизвестным, но сыграл за сборную и забил больше всех мячей.

Источник: «Московский комсомолец»
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Арсенал ЦСКА Россия Дзюба Артем Чалов Федор Пономарев Владимир
Комментарии (21)
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Viper for CSKA
1525879412
Возможно, но лучше взять обоих. Такой, как Дзюба, тоже нужен. Жаль, что не стоит выбор, какого тренера взять.
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Zeff
1525880256
В этой сборной игроков нет. И тренер (слово нехорошее).
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prezent2017
1525880425
Кого ни возьми, результат один. Как у Крылова: "...а вы, друзья, как ни садитесь...".
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нейтральныйкакникто
1525880437
Чалова нужно взять , но даже не за те 3 мяча , а так , как Слуцкий взял Головина , ни за что , а просто за веру в него , как в перспективного молодого. А того же Артёмку , даже за те 5 за Тулу-ну его , пусть и дальше доказывает тем кто его обидел-ОБИЖЕННЫЙ.....
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babenko1977
1525887069
Согласен Дзюба не нужен
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raritet
1525887499
Дзюбу имело бы смысл брать если бы он до этого играл за сборную Уругвая, а тренер держал его на лавке, погоди -ка Темка, пусть Кавани побегает. Вот тогда, ну дальше вы уже знаете, что могло бы быть. А Поскольку наш кандидат ни за сборную Египта, ни за сборную Уругвая не играл, то и нет смысла даже думать о нем. Есть хороший игрок Чалов. По меньшей мере, будет двигаться.
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VVM1964
1525890459
Дзюбу надо брать - он сейчас мотивирован и очень хочет доказать ( кому то что то ) , а когда он в таком состоянии от него толк будет ( на короткой дистанции )
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zigbert
1525893891
Возможно Пономарев и прав, пример Поркуяна говорит именно об этом.
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a_who
1525927742
Мотивированный Дзюба бывает очень неплох
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OfaZavr
1525933853
можно и Чалова взять и Дзюбу, один молодой, нестабильный но может и разыграться а второй хоть и опытный, мотивированный но может и затухнуть, поэтому оба на всякий случай пригодятся.
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